IAA: BUND verlangt Abkehr der Autoindustrie vom SUV

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Umweltorganisation BUND hat von der deutschen Autoindustrie einen Strategiewechsel verlangt.



Die Unternehmen müssten aufhören, besonders große und schwere SUVs zu bauen, sagte der BUND-Vizevorsitzende Ernst-Christoph Stolper im Vorfeld der Internationalen Automobilausstellung in der kommenden Woche in Frankfurt. In diese margenträchtigen Sportgeländewagen (SUV) nun Elektromotoren einzubauen, reiche bei weitem nicht aus. Für die Pendler in den Ballungsräumen fehle ein vernünftiges und preisgünstiges Elektroauto für vielleicht 15 000 Euro als Mobilitätsergänzung zu Schiene und ÖPNV, die vor allem ausgebaut werden müssten./ceb/DP/zb