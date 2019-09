IAA: Autoindustrie und ihre Kritiker diskutieren vor Automesse

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - In der Klimadebatte suchen die deutschen Autobauer und ihre Kritiker das Gespräch.



Dazu gibt es am Donnerstag (18.00 Uhr) in Berlin eine öffentliche Diskussionsrunde "über die Klimakrise und die Mobilität der Zukunft". Der Termin war anberaumt worden, nachdem die Auto-Kritiker zu einer Demonstration am Rande der Internationalen Automobilausstellung (IAA) nächste Woche in Frankfurt aufgerufen hatten.

"Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit", hieß es in der Ankündigung. "Die Mobilität von morgen muss deswegen klimaneutral sein. Was das heißt - darüber wird kontrovers diskutiert."

Auf dem Podium vertreten sein werden der Verband der Automobilindustrie, die Hersteller Daimler und BMW , der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der Verkehrsclub Deutschland und die Kampagnenorganisation Campact.

Zu den Organisatoren einer Fahrrad-Sternfahrt und der Demonstration am 14. September unter dem Schlagwort "#aussteigen" gehören auch mehrere Umweltorganisationen und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club. Unabhängig davon gibt es unter der Überschrift "Sand im Getriebe" einen Aufruf, die Automesse zu blockieren./bf/DP/fba