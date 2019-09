I4MS bringt ein Tool zur Schulung digitaler Fähigkeiten für die Fertigungsindustrie in der EU heraus

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Der I4MS-Schulungskatalog wurde zur Verbesserung der digitalenFähigkeiten von Mitarbeitern in Produktionsunternehmen entwickeltund stellt Schulungsstrukturen, -methoden und -material zurStärkung der Kompetenzen im Bereich von Technologien der Industrie4.0 bereit.- Derzeit werden 86 Schulungen unter Beteiligung von 20 Ländernangeboten. Die Tätigkeitsfelder sind: Robotertechnik (31), IdD(38), CPS (1)3, 3D-Druck (17), Datenanalyse (31), künstlicheIntelligenz (29), Cloud-Technologien (28), Laser-Schweißen (4),Sonstiges (36).Der Online-Schulungskatalog von I4MS unterstützt europäische KMUin ihrem Digitalisierungsprozess, indem die meistgefragtenFähigkeiten im Produktionssektor angeboten werden. Auf diese Weisewird den KMU geholfen, durch die Entwicklung ihrer Mitarbeiter indiesen Bereichen international konkurrenzfähig zu bleiben.Der beschränkte Zugang zu digitalen Fähigkeiten ist einer der dreiwichtigsten Hemmfaktoren für die Digitalisierung imProduktionsbereich. Das Projekt begegnet dieser Herausforderung durchein breites Schulungsangebot zur Erweiterung der Qualifikation derMitarbeiter von Industrieunternehmen. Das Hauptziel ist dieBereitstellung von Informationen über stark nachgefragte digitaleFähigkeiten und Schulungsmaterialien für Interessierte.Auf diese Weise soll bei den KMU das Bewusstsein dafür geschärftwerden, wo und wie die Produktqualität, die Prozesseffizienz und dieErtragskraft durch digitale Technologien verbessert werden können undwie sie den Einsatz und die Operationalisierung digitaler Toolsbewältigen können. Diese Rolle wird von digitalen Innovationshubs(DIH) übernommen, die über die technologischen und kaufmännischenKompetenzen und die erforderlichen Arbeitskräfte und Kapazitätenverfügen. Die Kurse können in einer Reihe vertikaler Branchen, wieAutomobilbau, Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Chemieindustrie,Computer- und Softwareindustrie, Bauwirtschaft, Rüstungsindustrie,Bildung, Forschung und Entwicklung oder Energiewirtschaft, Anwendungfinden.Für jede Schulung werden eine Zusammenfassung der jeweiligenTechnologie, der angewandten Schulungstechniken, der Kanäle, derangestrebten Technologieübernahme-Phase, der Zielgruppe, dererforderlichen Bildungsstufe sowie ein Überblick über die Inhalteangeboten. Der Katalog unterstützt die europäischen Unternehmen beider Feststellung, wo und wie sie die Erweiterung ihrer Fähigkeitenund Kompetenzen planen können.Über I4MSI4MS (bzw. ICT Innovation for Manufacturing SMEs) ist eineeuropäische Initiative zur Unterstützung von KMU und Mid-Caps beimumfassenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien(IKT) in ihrem Geschäftsbetrieb. Das Projekt erhielt unter demBeihilfeabkommen Nr. 768631 des Forschungs- und InnovationsprogrammsHorizon 2020 Finanzhilfe von der Europäischen Union.Sind Sie interessiert? Lesen Sie mehr über unser Projekt undbesuchen Sie unseren Schulungskatalog unterhttps://trainings.i4ms.eu/TrainingsFoto -https://mma.prnewswire.com/media/966249/Mobile_World_Capital_I4MS.jpgPressekontakt:Juan Antonio Pavón LosadaE-Mail: japavon@mobileworldcapital.comTel: +34 673 007 282Original-Content von: Mobile World Capital Barcelona, übermittelt durch news aktuell