Hyzon: Brennstoffzellen-LKWs in Europa im Q3!

Hyzon Motors, das SPAC-finanzierte Spin-off von Horizon Fuel Cell Technologies aus Singapur, hat mit der Produktion von Brennstoffzellen-Lkw in Europa begonnen. Es wird erwartet, dass die erste von 15 emissionsfreien Einheiten im dritten Quartal an eine Stadt in den Niederlanden geliefert wird.

Die Aufträge der Stadt Groningen werden durch ein Joint Venture zwischen Hyzon Motors Europe B.V. und Holthausen Clean Technology erfüllt.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung