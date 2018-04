Hyundai wegen Problemen in China und USA mit Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

SEOUL (dpa-AFX) - Der VW -Konkurrent Hyundai Motor hat weiter mit ungünstigen Währungseinflüssen sowie wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China und den USA zu kämpfen.



Der Überschuss ging im ersten Quartal 2018 im Jahresvergleich um fast 50 Prozent auf 732 Milliarden Won (etwa 557 Mio Euro) zurück, wie Südkoreas Branchenführer am Donnerstag mitteilte. Beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um 4 Prozent auf 22,4 Billionen Won (etwa 17,1 Mrd Euro). Zusammen mit der kleineren Schwesterfirma Kia Motors ist Hyundai weltweit die Nummer fünf der größten Autobauer.

Laut Hyundai setzten sich die ungünstigen Marktbedingungen fort - etwa der starke Won gegenüber den wichtigen globalen Währungen, ein intensiverer Wettbewerb und Produktionsunterbrechungen. Ähnlich hatte sich das Unternehmen bereits im Januar geäußert.

In China gingen die Verkäufe den Angaben zufolge in den Monaten Januar bis März um 15 Prozent, in den USA um 12 Prozent zurück. In den USA machte sich in den vergangenen Jahren vor allem der Mangel an den beliebten sportlichen Geländewagen (SUV) im Angebot bemerkbar.