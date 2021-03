Hyundai Motor: Weiterhin wenig erbaulich

Noch immer hält die Korrektur an, in welche die Hyundai-Motor-Aktie eingetreten ist, nachdem der Wert am 4. Januar bei 36,80 Euro ein Hoch erreichte und mit diesem den in November und Dezember vollzogenen Anstieg zunächst abschloss. Obwohl sehr schnell ein großer Teil des vorherigen Anstiegs zurückgenommen wurde, gelang es den Käufern zunächst, den 50-Tagedurchschnitt zu behaupten.

Erst in der zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung