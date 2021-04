Hyundai Motor Company-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Ende März sackte die Aktie der Hyundai Motor Company nach einer fast dreimonatigen Abwärtsbewegung bis auf 211.000 koreanische Won (KRW) ab. Hierdurch wurde die zu Jahresbeginn entstandene Kurslücke (Gap up) zwischen 213.000 und 225.000 KRW gefüllt, was für die weitere Kursentwicklung grundsätzlich positiv ist. In der Folge gelang dem Papier auch der Anstieg bis auf 238.500 KRW sowie die Rückeroberung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung