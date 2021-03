Hyundai Motor-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Die Hyundai Motor-Aktie ist zu Beginn des neuen Jahres in die Höhe geschnellt, nachdem Meldungen über eine Zusammenarbeit mit Apple bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Batteriezellen die Runde machten. Am 11. Januar wurde ein neues Rekordhoch bei 289.000 südkoreanischen Won (KRW) markiert. Seitdem befindet sich das Papier in einer Abwärtsbewegung, sodass ein großer Teil der Kursgewinne wieder abgegeben wurden. Immerhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



