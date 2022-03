Hyundai Mobis zum fünften Mal in Folge GM-Lieferant des Jahres

Seoul, Südkorea, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) -- Seit 2018 fünf Mal in Folge für Produktqualität, technologische Wettbewerbsfähigkeit und pünktliche Lieferung ausgezeichnet.- Aggressives Vorantreiben des Geschäfts auf der Basis gegenseitigen Vertrauens, um Möglichkeiten zur Lieferung von Kernteilen zu finden.- Erhalt des TISAX-Zertifikats für seine 12 Standorte als proaktive Reaktion auf die Anforderungen der EU-Automobilhersteller.Hyundai Mobis (KRX: 012330) hat bekannt gegeben, von GM, dem größten Autohersteller in Nordamerika, zum Lieferanten des Jahres ernannt worden zu sein. Damit wird das Unternehmen zum fünften Mal seit 2018 von GM zum Lieferant des Jahres gekürt – ein Beweis für die bewährte Qualität der Produkte und der Technologie des Unternehmens auf dem Weltmarkt.GM wählt den Lieferanten des Jahres nach einer umfassenden Bewertung von rund 3.000 Hauptlieferanten für ihre Produktqualität, Entwicklungsfähigkeit, Innovation und pünktliche Lieferung in 10 Kategorien aus, darunter Chassis, Antriebsstrang, Innendesign und elektronische Geräte.Eines der Kernteile, die Hyundai Mobis an GM liefert, ist der ICS (Integrated Center Stack), ein elektronisches Gerät, das die Multimedia- und Klimaanlage steuert. Nach der ersten Lieferung an GM im Jahr 2010 liefert das Unternehmen seitdem weiterhin ICS für die Top-Fahrzeugmodelle von GM, vom Kleinwagen bis zum großen SUV. Darüber hinaus liefert Hyundai Mobis DIH-Bremsen („Drum in Hat") an GM.Auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens, das seit über 10 Jahren aufgebaut wird, plant Hyundai Mobis, seine Geschäftstätigkeit zu stärken und Möglichkeiten zu finden, weitere Kernteile wie HUD (Head-up-Displays) und Scheinwerfer an GM zu liefern.Außerdem arbeitet Hyundai Mobis aktiv daran, internationale Zertifizierungen für andere weltweit tätige Automobilhersteller zu erhalten. Als Teil der Bemühungen hat das Unternehmen ab 2020 das TISAX-Zertifikat (Trusted Information Security Assessment Exchange) für seine 12 Geschäftsstandorte erhalten. TISAX ist ein internationaler Informationssicherheitsstandard, der von der ENX Association entwickelt wurde, um ein angemessenes Maß an Informationssicherheit zu gewährleisten.Mit zunehmender Bedeutung der Informationssicherheit für Neufahrzeuge begann Hyundai Mobis im Jahr 2020 mit der Vorbereitung auf TISAX und erhielt daraufhin im selben Jahr seine erste Informationsschutzzertifizierung für die Zentrale und den F&E-Hauptsitz in Korea (Yongin) sowie für 10 Geschäftsstandorte in Korea und im Ausland, sowohl für das letzte als auch für dieses Jahr. Das Hyundai Mobis Technical Center in Europa (Deutschland) erhielt die Zertifizierung zum Informationsschutz und die Zertifizierung für Prototypenteile und -fahrzeuge und Testfahrzeuge.Hyundai Mobis plant, durch die Diversifizierung seines Produktportfolios organische Partnerschaften mit Automobilherstellern auf der ganzen Welt aufzubauen und in diesem Jahr Aufträge im Wert von 3,7 Milliarden USD aus Übersee zu erzielen. Das Key Account Management (KAM) soll in vier Hauptregionen ausgebaut werden: Europa, Nordamerika, China und Indien. Ziel ist es, den Anforderungen der Kunden auf der ganzen Welt schnell gerecht zu werden und während des gesamten Prozesses der Produktentwicklung maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten.Informationen zu Hyundai MOBISHyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden USD. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea.Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.Weitere Informationen finden Sie auf http://mobis.co.kr/PressekontaktJihyun Han, jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgPressekontakt:+82-2-2018-6185Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell