Hyundai Mobis wird sein Geschäft in ein software- und plattformorientiertes Unternehmen umwandeln

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Bekanntgabe der zukünftigen Wachstumsstrategie und Vision auf der "2021 Strategies and New Technologies Conference" in der F&E-Zentrale in Korea- Umsetzung der "Transformation X-Y-Z"-Strategie, Vorstoß in neue Geschäftsfelder wie Robotaxi und UAM- Enthüllung neuer Mobilitätskonzepte, M.Vision X und M.Vision POP, die Menschen und Städte sicher verbindenHyundai Mobis wird seine Geschäftsstruktur erneuern, um zukünftige technologische Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Wachstumsmotoren zu sichern. Es wird seinen Schwerpunkt von der Hardware für Automobilkomponenten auf Software verlagern und sein Geschäftsmodell in ein plattformorientiertes Unternehmen umwandeln.Im Einklang mit der Zukunftsstrategie der Hyundai Motor Group in den Bereichen Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren und Urban Air Mobility (UAM) soll Hyundai Mobis seine Technologien als führende Schwestergesellschaft verstärken.Am 31. März lud Hyundai Mobis lokale und ausländische Medien zur "2021 Hyundai Mobis Strategies and New Technologies Conference" in die F&E-Zentrale in Korea ein und gab seine mittel- bis langfristige Transformationsstrategie für nachhaltiges Wachstum bekannt."In der Automobilindustrie, die sich schnell zu einem Mobilitätsplattform-Ökosystem entwickelt, muss sich auch die Rolle der Automobilzulieferer ändern", sagte Jung Soo-kyung, Leiter der Planungsabteilung (Executive Vice-President), der auf der Konferenz einen Vortrag hielt. "Wir werden unser Geschäft als führendes Unternehmen für plattformbasierte Systeme ausbauen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Hardware und Software integriert haben."Auf der Konferenz stellte Hyundai Mobis auch neue Mobilitätslösungen, die urbanen Shared-Mobility-Konzeptautos M.Vision X und M.Vision POP, vor und demonstrierte ebenfalls neue Technologien.- Mit "Transformation X-Y-Z" das Geschäftsmodell innovieren...Aktiv neue Wege gehenDie mittel- bis langfristige Wachstumsstrategie (Transformation X-Y-Z), die von Hyundai Mobis vorgestellt wurde, wird im Wesentlichen in drei Richtungen umgesetzt.Erstens soll "Transformation X" als globales Unternehmen für zukünftiges Wachstum kontinuierlich innovativ sein. Hyundai Mobis wird seine technologischen Kernkompetenzen im Bereich des autonomen Fahrens, der Elektrifizierung und der Konnektivität nutzen, um sein Geschäft auf globale Automobilhersteller auszuweiten. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen weiterhin offene Innovationen wie strategische Investitionen in globale Unternehmen mit vielversprechenden Technologien durchführen.Derzeit baut Hyundai Mobis seine Zusammenarbeit mit verschiedenen führenden Partnern aus. Als repräsentative Beispiele wurden strategische Investitionen in Velodyne, eine weltweite Nr. 1 Lidar-Firma, getätigt, zusammen mit der Zusammenarbeit für die Massenproduktion eines Level-3-Lidar-Systems. Hyundai Mobis strebt auch eine Zusammenarbeit mit Envisics an, einem AR-HUD-Spezialisten aus Großbritannien.Zweitens soll die "Transformation Y" das Geschäftsmodell mit den technologischen Kernkompetenzen des Unternehmens erneuern. Hyundai Mobis wird sein Geschäftsfeld im neuen Mobilitätsdienstleistungsmarkt erweitern, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Derzeit ist bekannt, dass Hyundai Mobis über eine technische Allianz mit Yandex, einem russischen IT-Unternehmen, ein autonomes Robotaxi der Stufe 4 entwickelt und damit sein Geschäftsmodell konkretisiert.Für die Innovation von Geschäftsmodellen plant Hyundai Mobis die Bereitstellung dedizierter Plattformen für globale Automobilhersteller oder Purpose Built Vehicle (PBV)-Unternehmen. Um die Wertschöpfungskette eines neuen Mobilitätsdienstes aufzubauen, versucht das Unternehmen außerdem, die Infrastruktur einer intelligenten Fabrik mithilfe von KI und Big Data zu sichern.Drittens ist Transformation Z darauf ausgerichtet, langfristig neue Wachstumsgeschäfte zu finden, und steht im Zusammenhang mit der Durchführung neuer Geschäfte, die auf innovativen Technologien basieren. Hyundai Mobis wird sich langfristige Wachstumsmotoren in anderen Bereichen als dem bestehenden Automobilgeschäft sichern, um für mindestens 10 Jahre in die Zukunft vorbereitet zu sein."Derzeit suchen wir nach einer geschäftlichen Kooperation im UAM-Geschäft mit der Hyundai Motor Group und prüfen Bereiche, in die Hyundai Mobis einsteigen kann, sowie andere Geschäftsmodelle", sagte Herr Jung Soo-kyung. "Es wird erwartet, dass es möglich sein wird, die Geschäftskompetenzen von Hyundai Mobis für elektrische Antriebssysteme und Avionik im UAM-Geschäft zu nutzen."Es scheint, dass Hyundai Mobis kürzlich in seiner Satzung die Herstellung und den Verkauf von Komponenten für die Luftmobilität und von Roboterkomponenten zu seinem Geschäftszweck hinzufügte, war Teil dieser Initiative.Zur Stärkung seiner F&E-Kompetenz, einer zentralen Triebkraft seiner zukünftigen Wachstumsstrategien, hat Hyundai Mobis beschlossen, die direkten F&E-Investitionen kontinuierlich von 1 Billion KRW (ca. 0,8 Mrd. USD) auf 1,7 Billion KRW (15 Mrd. USD) im Jahr 2025 zu erhöhen. Um sich eine unabhängige Technologie zu sichern, die dem Unternehmen hilft, die Oberhand auf dem globalen Markt zu gewinnen, plant Hyundai Mobis insbesondere, die Investitionen in Forschung und Entwicklung nach dem Stand der Technik zu erhöhen. Als Teil dieser Bemühungen plant das Unternehmen, die F&E-Kosten nach dem Stand der Technik, die etwa 14 % der gesamten F&E-Kosten ausmachen, auf 30 % im Jahr 2025 zu erhöhen.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist der siebtgrößte unter den führenden Automobilzulieferern. Hyundai Mobis wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat das Ziel, ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeug und Mensch zu werden.Hyundai Mobis hat sich auf Sensoren, Sensorfusion in Reglern und Software-Entwurfsfähigkeiten in der Sicherheitssteuerung spezialisiert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Aufhängung, Lenkung, Airbags, Licht und Automobilelektronik.Mobis hat derzeit mehr als 30.000 Beschäftigte und hat in mehr als 30 Regionen in 10 Ländern produziert. Zusätzlich zu seinem F&E-Hauptsitz in Korea verfügt Mobis über 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.Pressekontakt:Jihyun Han, jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1478266/Transformation_Strategy.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell