Hyundai Mobis veranstaltet Tech Show in Frankreich mit bahnbrechenden Automobiltechnologien

Seoul, Südkorea und Paris (ots/PRNewswire) -- Ausstellung der neuesten Innovationen und Vorführung von realen Fahrzeugen für europäische Automobilhersteller am 14. und 15. Juni in Frankreich.- Vorstellung von 27 neuen Technologien und Präsentation der Brems- und Lenkungstechnologie der nächsten Generation auf einer Rennstrecke.- Die Aufträge aus Europa haben sich in den letzten drei Jahren jedes Jahr verdoppelt. Mobis diversifiziert sein Auftragsportfolio mit AR HUDs, Grille Lighting und RWS.- Start von Tech-Marketing-KampagnenHyundai Mobis (KRX: 012330) baut seine Präsenz auf dem europäischen Markt mit ausgeklügelten Technologien für autonomes Fahren, Infotainment und Elektrifizierung rasch aus.Hyundai Mobis wird am 14. und 15. Juni zwei Tage lang eine Tech Show veranstalten, um seinen Kunden die neuesten Innovationen vorzustellen. Neben der Vorstellung neuer Produkte wird MOBIS auch Schlüsseltechnologien an Demonstrationsfahrzeugen präsentieren.Diese Tech Show findet auf dem JP Beltoise Circuit statt, einer Rennstrecke, die aus Hochgeschwindigkeitsstrecken, Rundkursen und geraden Strecken besteht.Zu den 27 brandneuen Technologien, die Hyundai Mobis vorstellt, gehören: AR Head Up Displays (HUDs), Kühlergrillbeleuchtung, schwenkbare Displays, In-Cabin Sensing, In-Wheel Systems und Rear Wheel Steering Systems (RWS). Die Messe deckt alle wesentlichen Technologien in den Bereichen Autonomes Fahren, Elektrifizierung und In-Vehicle Infotainment (IVI) ab. Diese Technologien, die den strengen europäischen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen, werden in Elektroautos und 48-V-Mildhybrid-Fahrzeugen zum Einsatz kommen.Laut Axel Maschka, Head of Global OE Sales, Executive Vice President bei Hyundai Mobis, „wird Hyundai Mobis die Zahl der neuen Aufträge für unsere neuesten Produkte erhöhen, um die Bedürfnisse der europäischen Kunden zu befriedigen und diverse Tech-Marketing-Kampagnen durchzuführen."Um die Kontaktpunkte mit den Kunden weltweit weiter auszubauen, nahm Hyundai Mobis an der IAA (Internationale Automobilausstellung in Deutschland) im September 2021 und an der CES in Las Vegas im Januar dieses Jahres teil. Hyundai Mobis hat außerdem neue Key-Account-Management-Organisationen (KAM) in Nordamerika, Europa und Japan eingerichtet und sein Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk mit technischen Experten aus verschiedenen Bereichen der Automobilindustrie erweitert, um die Bedürfnisse und Erwartungen der regionalen Kunden bestmöglich zu erfüllen.Informationen zu Hyundai MOBISHyundai Mobis ist weltweit die Nummer 7 unter den Automobilzulieferern und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis verfügt über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis betreibt eine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea und 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/ (https://www.mobis.co.kr/kr/index.do)MedienkontaktJihyun Han, jihyun.han@mobis.co.kr Choon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell