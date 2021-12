Hyundai Mobis schließt sich der Science Based Targets Initiative (SBTi) an, mit dem Ziel, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- wird mit Hilfe der Umsetzungspläne an seinen globalen Standorten, in den Wertschöpfungsketten und in den lokalen Gemeinschaften bis 2045 Netto-Null-Emissionen erreichen- beteiligt sich zum ersten Mal in der koreanischen Automobilindustrie an globalen Initiativen wie SBTi und RE100- strebt die Ausweitung kohlenstoffarmer Produkte und Technologien von der Beschaffung der Rohstoffe bis zum Recycling anHyundai Mobis (KRX 012330) kündigt einen Strategieplan zur Erreichung seines Netto-Null-Ziels an, basierend auf der Zukunftsvision „Green Transformation to 2045 Net-Zero". Das Unternehmen schloss sich kürzlich zum ersten Mal in der koreanischen Automobilindustrie der Initiative Science Based Targets (SBTi) an, um sich diesem Ziel für das Jahr 2045 schneller und effizienter anzunähern.Die SBTi ist eine globale Kampagne, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, verifizierte Dekarbonisierungsziele mit langfristigen Emissionsreduktionsplänen festzulegen. Durch den Beitritt zur Initiative erhält Hyundai Mobis in zwei Jahren eine Zertifizierung, die auf der strategischen Umsetzung der Unternehmensziele basiert.Bis 2030 will Hyundai Mobis die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2019 um 30 % senken, den Stromverbrauch an seinen weltweiten Standorten bis 2040 auf erneuerbare Energien umstellen und bis 2045 über die gesamte Lieferkette hinweg Netto-Null erreichen.Der Strategieplan umfasst stufenweise Umsetzungsmaßnahmen vom Arbeitsplatz über die Lieferketten/Produktwertschöpfungsketten bis hin zu den lokalen Gemeinschaften. Die Entwicklung innovativer Technologien sowie die Ausweitung kohlenstoffarmer Produkte auf der Grundlage von Lebenszyklusanalysen sind Beispiele von Umsetzungsmaßnahmen.Gemäß dem Strategieplan, der dem Vorstand am 10. vorgelegt werden soll, wird Hyundai Mobis seine Bemühungen mit Hilfe vier zentraler Maßnahmen unterstützen, darunter die Verringerung der Kohlenstoffemissionen am Arbeitsplatz mittels Energieumwandlung, das systematische Lieferkettenmanagement, die Ausweitung kohlenstoffarmer Produkte im Einklang mit dem Paradigmenwechsel und die Förderung nachhaltiger Partnerschaften zur Schaffung eines grünen Ökosystems.Neben der SBTi Initiative beteiligt sich Hyundai Mobis auch an globalen Netto-Null-Kampagnen wie RE100 (Renewable Energy 100%) und in Zusammenarbeit mit „Race to Zero" an der Initiative „Business Ambition for 1.5°C".Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/Pressekontakt Jihyun Han, jihyun.han@mobis.co.kr Choon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell