Hyundai Mobis präsentiert Mobilität im Metaversum auf der CES 2022

Seoul, Südkorea und Las Vegas (ots/PRNewswire) -- Der globale Tier-One-Mobilitätsausrüster wird zum ersten Mal Updates seines Shared-Mobility-Konzepts „M.Vision POP" und „M.Vision 2GO" vorstellen- Die Besucher können einen Avatar erstellen und verschiedene von Hyundai Mobis entwickelte Mobilitätskonzepte im Metaversum erleben- Hyundai Mobis stellt 20 Technologien vor, die ab sofort weltweit erhältlich sein werden, und hostet eine digitale Online-AusstellungHyundai MOBIS (KRX:012330), einer der weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugtechnologien, wird auf der CES 2022 in Las Vegas, Nevada, vom 5. bis 8. Januar seine Vision von umweltfreundlicher Mobilität in der realen und virtuellen Welt präsentieren.Die Shared-Mobility-Konzeptfahrzeuge M.Vision POP und M.Vision 2GO verfügen über ein e-Eckmodul, das eine 90-Grad-Drehung aller vier Räder ermöglicht und das parallele Einparken erleichtert, sowie über eine Kommunikationslampe am Kühlergrill, die Fußgänger in der Nähe auf sich aufmerksam macht und so die autonome Mobilität sicherer macht. Der M.Vision POP, ein batteriebetriebenes E-Fahrzeug, und der M.Vision 2GO, ein brennstoffzellenbetriebenes E-Fahrzeug, werden am Stand von Hyundai Mobis in der West Hall des Las Vegas Convention Center am Stand 5343 ausgestellt.Abgesehen von ihrem Auftritt auf der CES können Besucher die Konzeptfahrzeuge M.Vision POP und M.Vision 2GO des Unternehmens auch im Metaversum erleben. Dort können Besucher der Ausstellung einen personalisierten Avatar erstellen, diesen in M.Vision Town, Hyundai Mobis Metaversum, hochladen und bei einer „Testfahrt" die Fähigkeiten der einzelnen Konzeptfahrzeuge erleben.„Wir haben eine Ausstellung konzipiert, die demonstriert, welche Fortschritte Hyundai Mobis im Bereich Innovationen macht und welche Fähigkeiten das Unternehmen hat, und dafür die immer stärkeren Kapazitäten des Metaversums genutzt", sagte Vice President of Communication, Jin-ho Park. „So können Kunden auf der ganzen Welt verschiedene Technologien für die Zukunft der umweltfreundlichen Mobilität erleben."Hyundai Mobis wird auf der CES 2022 gut gerüstet sein, um Geschäfte zu machen. An einem privaten Stand werden 20 neue Produkte vorgestellt, die weltweit erhältlich sind, darunter integrierte Cockpit-, Infotainment- (IVI), Head-up-Display- (HUD), Elektrifizierungs- und Lampentechnologien. Hyundai MOBIS wird auch eine Online-Ausstellung für Besucher bieten, die die CES virtuell besuchen wollen. Ab dem 4. Januar können virtuelle Teilnehmer die Online-Ausstellung unter http://business.mobis.co.kr/kr/virtualshowroom besuchen.Informationen zu Hyundai MOBISHyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea.Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/ckhwang@mobis.co.krluke.thomas@edelman.comPressekontakte:Choon Kee Hwang+82-2-2018-5519ckhwang@mobis.co.krLuke Thomas(407) 233-9639luke.thomas@edelman.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1712361/Digital_rendering_Hyundai_Mobis_metaverse_mobility_exhibit_coming_CES_January.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell