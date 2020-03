Hyundai Mobis liefert 12-Zoll-Head-up-Display für Hyundai Genesis, feiert Marktdebüt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Liefert 12-Zoll-HUD für Hyundai Genesis SUVGV80- Sichert sich Serienfertigungstechnologie für alle vier grundlegendenInfotainmentsysteme (HUD/Full D-Cluster/SVM/AVNT)- Beschleunigt die Entwicklung wegweisender HUD-Technologie mit 25-Zoll- odergrößerem Display und AR- Entwickelt verschiedene Lösungen, einschließlich einer integrierten, fürselbstfahrende Autos und intelligente Mobilität optimiertenInfotainmentplattformHyundai Mobis (KRX:012330) präsentiert sein erstes HUD-Produkt(Head-up-Display), ein innovatives System, bei dem Fahrzeugdaten auf dieWindschutzscheibe projiziert werden. Dies erhöht die Sicherheit und den Komfortbeim Fahren. Das neue HUD-Produkt des Unternehmens wird erstmals bei dem vorkurzem vorgestellten Genesis GV80 SUV verbaut."Das 12-Zoll-HUD ist unser Marktdebut. Es projiziert verschiedene GPS-Daten aufein größeres Display als vergleichbare Produkte. Dazu gehören beispielsweiseWegbeschreibungen und Informationen zu Verkehrszeichen undFahrerassistenzsystemen" sagte Carsten Weiss, Chef des Mois IVI SystemDevelopment Center. "Bei aktiviertem ADAS (Fahrerassistenzsystem) liefert dasHUD auch Umgebungsdaten zu Fahrzeugen und Verkehr."Mit diesen Funktionen hilft das 12-Zoll-HUD von Mobis dabei, Ablenkungen vomFahrer fernzuhalten, die die Sicht oder kognitive Leistung beeinträchtigenkönnen (z. B. Bedienung des GPS oder Smartphone).Darüber hinaus hat das Unternehmen fortschrittliche Augmented Reality (AR)HUD-Technologien speziell für selbstfahrende Autos entwickelt und steht bereitsin den Startlöchern für die Serienfertigung.In Erwartung der Serienfertigung von HUD-Produkten hat sich das Unternehmen dieentsprechende Technologie für alle vier grundlegenden Infotainmentsystemegesichert (Head-up-Display (HUD), volldigitales Kombi-Instrument (FullD-Cluster)), Rundumsicht-System (SVM) sowie Audio, Video, Navigation undTelematik (AVNT)).Das Unternehmen will sich auf Grundlage dieser Kerntechnologien am Markt fürInfotainmentsysteme an die Spitze setzen. In Entwicklung befindet sichbeispielsweise eine integrierte Infotainmentsystemplattform, diesystemspezifische Steuergeräte zu einem einzelnen Steuergerät kombiniert.Das Angebot umfasst eine große Auswahl an HUD-Produkten, von Basisausführungenmit maximal 10 Zoll bis hin zu Premiumausführungen mit 12 Zoll oder größer. Miteinem überzeugenden Produktsortiment etabliert sich das Unternehmen alsführender Zulieferer am Markt für HUD-Systeme, die sich schnell von einer reinenKomfortausstattung zu einem wichtigen Sicherheitssystem entwickeln.Parallel dazu arbeitet Mobis mit Hochdruck an einem AR HUD-System, das als eineder Kerntechnologien im Zeitalter des autonomen Fahrens gilt. Mit AR HUD werdenvirtuelle 3D-Daten auf die reale Straße projiziert. Diese zukunftsweisendeHUD-Technologie kann das Unfallrisiko deutlich verringern, indem genaueInformationen zur Fahrzeugposition und zum Fahrzeugabstand bzw. zurUmgebungssituation in Echtzeit angezeigt werden.Mobis hat bereits 2017 eine AR HUD-Technologie auf Hologrammbasis entwickelt undplant noch in diesem Jahr die Massenproduktion. In Arbeit ist auch eine neue ARHUD-Technologie mit digitalem Hologramm, Nanostruktur und elektronischerSteuerung.Mobis will die Entwicklung verschiedener Konnektivitätslösungen vorantreiben,bei denen die integrierte Infotainmentplattform mit Kommunikations-, Komfort-und Sicherheitstechnologien integriert wird, um als führenderIKT-Lösungsanbieter die Basis für die Automobiltechnologien der Zukunft zuschaffen.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist die Nummer 7 unter den größten führenden Automobilzulieferern.Mobis mit Sitz in Seoul (Südkorea) besteht seit 1977 und entwickelt nachhaltigeTechnologien für Fahrzeuge und Menschen.Das Unternehmens ist auf Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten undSoftwaredesign für Sicherheitssteuerungen spezialisiert. Hyundai Mobis hatKompetenzen bei allen Kerntechnologien für Fahrzeugkomponenten aufgebaut. SeinProduktangebot im Bereich ADAS (Fahrerassistenzsysteme) basiert auffortschrittlichen Technologien, die mit Sensoren kombiniert werden. DieProduktpalette wird ergänzt durch Kernmodule (Chassis, Cockpit und Vorbau),Bremsen, Aufhängung, Airbags, Beleuchtung und Fahrzeugelektronik.Mobis beschäftigt derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter und betreibtProduktionsstätten in über 30 Regionen in 10 Ländern, darunter Südkorea, China,Deutschland, Indien und die USA. Neben seiner F&E-Zentrale in Südkorea betreibtMobis 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den USA.Pressekontakt:Hanbyul KimHyundai Mobis PRkhb@mobis.co.krWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141887/4535342OTS: Hyundai MobisOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell