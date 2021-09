München (ots/PRNewswire) - - Hyundai Mobis verkündete ehrgeizige Pläne, um am europäischen Markt mit dem gesamten Portfolio im Bereich des Elektroantriebs und dem notwendigen Know-how als globaler Modulanbieter Nr. 1 weiter zu wachsen- Modernste Mobilitätstechnologien wie das Hologramm Augmented Reality Head-up Display, innovative Beleuchtungstechnologien, autonome Parksysteme und kabelloses Laden wurden ebenfalls vorgestelltHyundai Mobis, der weltweit 7. größte Automobilzulieferer, verkündete seine Pläne, sich als "Partner für elektrifizierte Mobilität" auf dem europäischen Markt stärker zu positionieren. Der Konzern möchte hierbei mit seinem ausgeprägten Stärkenprofil bei der Elektrifizierung und zukünftigen Mobilitätstechnologien punkten.Nachdem Hyundai Mobis in Asien (Korea, Japan) sowie in den USA mit insgesamt rund 30 Mrd. USD Umsatz bereits zu den etablierten Größen auf dem Automobilkomponentenmarkt gehört, setzt das Unternehmen nun seine Expansion in den europäischen Markt fort. Am Pressetag der IAA, dem 6. September, präsentierte Hyundai Mobis den anwesenden Pressevertretern die ambitionierten Pläne des Unternehmens. Axel J. Maschka, Executive Vice President bei Hyundai Mobis, sagte auf der Pressekonferenz: "Unsere erste Messepräsenz auf der IAA kann als Zeichen verstanden werden: Wir sind hier, um zu bleiben und um weiterhin zu wachsen. Europa stellt mit den Stammsitzen der weltweit größten und wichtigsten Hersteller das Herzstück der globalen Automobilindustrie dar. Somit ist eine Positionierung auf dem europäischen Markt für Hyundai Mobis der nächste logische Schritt, um das außergewöhnliche Wachstum unseres Unternehmens fortzuführen."Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg ist für Hyundai Mobis etwa das Geschäft mit den hochentwickelten Skateboard-Modulen auszubauen. Hierbei soll das gesamte Portfolio des Unternehmens im Bereich Elektroantriebe mitsamt der dahinterstehenden Erfahrung als weltweit führender Modulanbieter genutzt werden. Seitdem der Konzern sich im Jahr 2009 auf Elektrifizierungssystemen spezialisiert hat, hat das Unternehmen in mehr als 12 Jahren ein komplettes Portfolio samt Motoren, Leistungssystemen, Batteriesystemen und Brennstoffzellenkomponenten etabliert.Die elektronischen Antriebsmodule von Hyundai Mobis werden heute für alle Arten von umweltfreundlichen Fahrzeugen verbaut, die unter dem Überbegriff xEVs subsumiert werden, hierzu zählen herkömmliche Electronic Vehicles (EV), Hybrid-EV aber auch Fuel-Cell-EV. Erst kürzlich wurden Hyundai Mobis' Elektrifizierungskomponenten wie das 3-in-1-System (mit Motor, Wechselrichter und Untersetzungsgetriebe in einem Gehäuse), die Batteriesystembaugruppe (BSA) und die integrierte Ladesteuerungseinheit (ICCU) in den vollelektrischen Hyundai IONIQ5 verbaut. Hyundai Mobis zeigt auf seinem IAA-Stand insgesamt 30 innovative und strategisch wichtige Komponenten, die im IONIQ 5 zum Einsatz kommen.Neben den Produktinnovationen im Bereich Elektroantrieb präsentierte das Unternehmen auch mehrere Bausteine seines Produktportfolios an innovativen Mobilitätstechnologien, die die Mobilität der Zukunft vom Fahren bis hin zum Laden prägen werden. Ein Schlüsselprodukt hierbei ist das Augmented Reality Head-up Display (AR HUD). Basierend auf modernster Hologrammtechnologie projiziert es Fahrinformationen in Echtzeit auf die Windschutzscheibe und unterstützt den Fahrer somit bei möglichen Unwägbarkeiten im Straßenverkehr.Ein weiterer Fokus liegt auf moderner Beleuchtungstechnologie. Hier werden DMD-Lampen (Digital Micromirror Device) verwendet womit Lichter entweder auf das Fahrzeug selbst oder auf die Straße projiziert werden, um sowohl dem Fahrer als auch den anderen am Verkehr beteiligten Fahrern Verkehrszeichen anzuzeigen.Wie Mobilitätstechnologien das Fahrerlebnis weiter verbessern können, zeigt auch das automatische Parksystem, das selbstständig den perfekten Parkplatz findet, während das autonome Lademodul für noch mehr Komfort sorgt und den Fahrer von seinen Ladepflichten entbindet.Dank dieser Produktinnovationen sowie des ausgereiften Gesamtkataloges hat Hyundai Mobis das richtige Technologieportfolio, um auch in Europa die Zukunft des Automobils mitzugestalten.Hyundai Mobis präsentiert sich bis zum Ende der Internationalen Automobilausstellung (7.-12. September 2021) in Halle B2 am Stand C20 auf einer Fläche von 358 Quadratmetern. Der Stand zeigt innovative Produkte wie Elektrifizierungsteile und andere strategisch wichtige Komponenten des IONIQ 5. Darüber hinaus stellt das Unternehmen den M.Vision X aus, ein KI-integriertes, vollelektrisches und emissionsfreies Konzeptfahrzeug für vollautonomes Fahren.Über Hyundai MobisHyundai Mobis ist mit fast 30 Mrd. USD Jahresumsatz weltweit der 7.größte Automobilzulieferer. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat sich zum Ziel gesetzt, ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und für Menschen zu werden. Der Konzern verfügt über herausragende Kompetenzen in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem verschiedene Komponenten für die Elektrifizierung, Bremsen, Chassis und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Fahrzeugelektronik.Hyundai Mobis beschäftigt derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit und ist in Nordamerika, Europa, China und Indien mit eigenen Produktionsstätten präsent. Neben der Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea verfügt Hyundai Mobis über vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.