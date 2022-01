Hyundai Mobis demonstriert zukünftige Fahrzeugkonzepte und Metaverse-Praktikabilität auf der CES®

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Als ein Highlight der CES-Ausstellungsflächen können die Besucher eine metaverse Umgebung und die Vision des globalen Fahrzeugtechnologieanbieters für die Zukunft der Mobilität erleben.Die CES ist dafür bekannt, dass sie einen Ausblick auf zukünftige Fahrzeugtechnologien und Mobilitätslösungen gibt. 2022 wurde diese Tradition mit der Vorstellung von OEM-Fahrzeugen und der Demonstration von System- und Modulinnovationen durch Fahrzeugtechnologieanbieter fortgesetzt, die weltweit für eine sicherere, sauberere und effizientere Mobilität sorgen werden.Hyundai Mobis (https://drive.google.com/drive/folders/1Z9lYx4vYXlN7KSqGiti9AP1MrjD_zjPl) (KRX:012330), einer der weltweit größten Innovatoren und Zulieferer im Bereich Fahrzeugtechnologie, zog am offiziellen Eröffnungstag der CES mit der Präsentation des M.Vision POP EV und des M.Vision 2GO Hydrogen Fuel Cell Shared Mobility-Konzeptfahrzeugs eine große Anzahl von Messebesuchern an. Hyundai Mobis gehört zur Hyundai Motor Group und arbeitet mit vielen Erstausrüstern zusammen, die große Anstrengungen unternehmen, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu nutzen.Im Rahmen der Live- und virtuellen „Hybrid"-Plattform der CES 2022 können die Besucher der Hyundai Mobis-Ausstellung das E-Corner-Modulsystem des Technologieführers für Fahrzeuge mit 90-Grad-Drehung aller vier Räder sowie die innovativen Beleuchtungssysteme für die Kommunikation und den Stauraum für die Ladung sowohl live als auch in einem virtuellen Ausstellungsraum (http://business.mobis.co.kr/virtualshowroom) - für diejenigen, die die CES aus der Ferne erleben.Ein Hauptanziehungspunkt der Hyundai Mobis-Ausstellung ist das metaverse Erlebnis namens JOYTOWN, das den Besuchern eine interaktive „Testfahrt" mit den Konzeptfahrzeugen M.Vision POP und M.Vision 2GO in realen Situationen ermöglicht.Metaverse ist zu einem beliebten Schlagwort auf der CES 2022 geworden. Dennoch ist das Metaversum und seine Anwendung für viele immer noch schwer zu verstehen. CES-Aussteller wie Hyundai Mobis helfen dabei, die Lücke im Verständnis des Metaversums auf interaktive, praktische und unterhaltsame Weise zu schließen, indem sie die der Gesellschaft vertraute Mobiltechnologie nutzen.„Es ist aufregend zu sehen, wie die Gesichter der Besucher unseres Standes aufleuchten, wenn sie sehen, wie ihre Avatare einen M.Vision POP oder M.Vision 2GO betreten und durch unser JOYTOWN-Metaverse navigieren", sagte Jin-ho Park, Vizepräsident für Kommunikation bei Hyundai Mobis. „Die Fahrzeugtechnologien, die wir auf der CES zeigen, werden unseren OEM- und Technologiepartnern helfen, ihre zukünftigen Mobilitätsziele zu erreichen, und es ist eine Ehre, eine Schlüsselrolle in diesem Prozess zu spielen."Informationen zu Hyundai MOBISHyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea.Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/ckhwang@mobis.co.krluke.thomas@edelman.comPressekontakte:Choon Kee Hwang+82-2-2018-5519ckhwang@mobis.co.krLuke Thomas(407) 233-9639luke.thomas@edelman.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1721760/1st_photo__Hyundai_Mobis_CES_2022.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1721761/2nd_photo__Hyundai_Mobis_CES_2022.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1721762/3rd_photo__Hyundai_Mobis_CES_2022.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell