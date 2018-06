Hyundai Kona Elektro kostet ab 34.600 Euro

mid Groß-Gerau – Der Einstiegspreis für den Hyundai Kona Elektro steht fest. Er liegt bei 34.600 Euro. Das E-SUV kommt in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2018 in drei Ausstattungsversionen und zwei Leistungsstufen zu den Händlern.

„Mit dem Kona Elektro bringen wir das richtige Modell zur richtigen Zeit auf den Markt. Es vereint zwei wichtige Trends: einen SUV mit kompakten Abmessungen und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.