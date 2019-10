Köln (ots) -- Schönstes Tor eines Amateurfußballers im Berliner Olympiastadionausgezeichnet- Rund 16.000 Nutzer haben bei der finalen Wahl via sporttotalabgestimmt- Amateurspieler Lars Horstinger vom TSV Kropp schoss das Amatordes JahresDer Schütze des von Hyundai Deutschland zusammen mit sporttotalausgerichteten Wettbewerbs "Amator des Jahres" steht fest. Diesporttotal-Zuschauer wählten das Tor von Lars Horstinger, der beimTSV Kropp (Oberliga Schleswig-Holstein) spielt, nicht nur zum "Amatordes Monats - September 2018", sondern mit 64 Prozent der Stimmenebenfalls zum "Amator des Jahres der Saison 2018/2019".Am 4. Oktober bekam der Amator-Schütze im Berliner Olympiastationwährend der Halbzeit der Bundesligapartie Hertha BSC gegen FortunaDüsseldorf nicht nur seinen individualisierten Pokal überreicht,sondern auch die Schlüssel für einen Hyundai H-1 Travel, den seinVerein für die nächsten zwölf Monate als Mannschaftsbus nutzen kann.Annette Feyh, Leiterin Brand Experience und Sport Marketing beiHyundai Motor Deutschland und Uwe Müller, Head of Sponsoring undPartner Relations bei sporttotal gratulierten dem Sieger, der somitfür ein paar Minuten der Star im Berliner Olympiastadion war. SeinSiegtor wurde auf den Stadionleinwänden gezeigt und von den Besuchernbegeistert beklatscht. Hyundai ist in der zweiten SaisonAutomobilpartner und Ärmelsponsor des Hauptstadtclubs.Auf der Amator-Seite des Streamingdienstes sporttotal hatten etwa16.000 Nutzer abgestimmt, welches Tor der deutschen Amateurligen denbegehrten Titel erhält. Zur Jahresabstimmung qualifizieren konntensich die Amateurkicker zuvor durch die jeweiligen Wahlen zum "Amatordes Monats" innerhalb der Saison 2018/2019. Hyundai ist exklusiverPartner dieses Formates, das die schönsten Tore auf deutschenAmateur-Fußballplätzen auszeichnet."Auch in dieser Saison haben uns die Amateure wieder mitspektakulären Toren erfreut. Wir sind sehr stolz darauf, Woche fürWoche und Monat für Monat die besten Tore von DeutschlandsAmateurfußballplätzen präsentieren zu können", freut sich JürgenKeller, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland, über dieerfolgreiche Zusammenarbeit mit sporttotal, die gerade erstverlängert wurde. So sucht Hyundai auch in der nächsten Saison dieschönsten Tore der Amateurfußballer.Hyundai und FußballFußballsponsoring ist ein Kernelement der Marketingstrategie vonHyundai und baut über die weltweite Fußballbegeisterung eineemotionale Beziehung zu Fans und Kunden auf. Hyundai ist seit 1999offizieller Partner der FIFA. Neben Aktivitäten, die Fans und Kundenzu den Spielen der Weltmeisterschaft bringen, sorgt Hyundai für dieMobilität der Teams und der Verantwortlichen. Zudem hat Hyundai Motorhat zu Beginn der Saison 2018/2019 sein Vereinsfußballsponsoring inden europäischen Topligen durch Partnerschaften mit AS Rom, AtléticoMadrid, FC Chelsea und Hertha BSC ausgebaut. Die langjährigePartnerschaft als Trikotsponsor bei Olympique Lyon wird fortgeführt.Mit der sporttotal-Partnerschaft engagiert sich die Marke für denAmateurbereich, wo der Sport seinen Ursprung hat. Hyundai ist bis2021 exklusiver Automobilpartner von sporttotal und unterstützt dasPortal mit einer Fahrzeugflotte, um deutschlandweit die Ausstattungder Vereine zu ermöglichen.Über sporttotalDie sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter derKölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der größtenMulti-Sports-Streaming-Plattformen Deutschlands: sporttotal. DasUnternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasseabwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey,Basketball, Futsal, American Football und Eishockey mit einerspeziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoherQualität vollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotalüber 660 Kamerasysteme bei Vereinen aus 23 Verbänden installiert undbereits über 13.000 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaftenPartnern unterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschlandsind Gründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD istMedienpartner, FUMS ist Presenter und Hyundai ist offizieller Partnerder Plattform.www.sporttotal.tvPressekontakt:Maureen StumManager PR & Media Cooperationssporttotal.tv gmbhAm Coloneum 250829 KölnGermanyT: +49 221 78877 572E: maureen.stum@sporttotal.tvOriginal-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuell