Hyundai Aktie: Gigantische Rückrufaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Hyundai Motor Co (OTC: HYMLF) (OTC: HYMLY) (OTC: HYMOF) (OTC: HYMPF) (OTC: HYMPY) wird die Batteriesysteme in fast 82.000 Elektrofahrzeugen weltweit aufgrund von Brandrisiken ersetzen, was zu einem Produktrückruf führt, berichtet Reuters. Die Produktrückrufe (einschließlich eines früheren) könnten das Unternehmen rund 900 Millionen Dollar kosten.

Die Rückrufaktion

Der Großteil des jüngsten Rückrufs betraf sein beliebtes Elektroauto, den Kona EV, seit Oktober wegen eines Software-Upgrades ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung