Hyundai-Aktie: Facelift für den Bestseller

mid Groß-Gerau – Der Tucson ist der Bestseller in der deutschen Hyundai-Flotte. Jetzt spendieren die Südkoreaner ihrem SUV ein Facelift und präsentieren das Ergebnis auf der International Auto Show in New York.

Das Erfolgsmodell posiert mit einem frischen Design, überarbeitetem Antriebsstrang und modernsten Sicherheits- und Komforttechnologien. Das auffällige Exterieur-Design wird durch den Kaskadengrill und eine neue Lichtsignatur mit Voll-LED-Scheinwerfern sowie einer angehobenen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.