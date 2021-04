Hyster-yale Materials Handling: Geht es jetzt los?

Hyster-yale Materials Handling weist am 18.04.2021, 23:43 Uhr einen Kurs von 84.84 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Die Aussichten für Hyster-yale Materials Handling haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hyster-yale Materials Handling für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Hyster-yale Materials Handling für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Hyster-yale Materials Handling insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hyster-yale Materials Handling wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hyster-yale Materials Handling vor. Das Kursziel für die Aktie der Hyster-yale Materials Handling liegt im Mittel wiederum bei 38 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 84,84 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -55,21 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hyster-yale Materials Handling insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hyster-yale Materials Handling beläuft sich mittlerweile auf 61,49 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 84,84 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +37,97 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 90,44 USD. Somit ist die Aktie mit -6,19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

