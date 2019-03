Hyster-Yale Materials Handling: Das ist ein Hammer

Hyster-Yale Materials Handling weist am 09.03.2019, 18:00 Uhr einen Kurs von 65 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Wie Hyster-Yale Materials Handling derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Hyster-Yale Materials Handling ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,22 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hyster-Yale Materials Handling damit 17,8 Prozent unter dem Durchschnitt (12,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 15,11 Prozent. Hyster-Yale Materials Handling liegt aktuell 20,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hyster-Yale Materials Handling beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,91 Prozent und liegt mit 0,05 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,86) für diese Aktie. Hyster-Yale Materials Handling bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.