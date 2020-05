Hyster-Yale Materials Handling: Kommt jetzt der Schock?

Der Kurs der Aktie Hyster-Yale Materials Handling steht am 26.05.2020, 06:27 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 36.38 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hyster-Yale Materials Handling entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hyster-Yale Materials Handling sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hyster-Yale Materials Handling vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hyster-Yale Materials Handling. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 71 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 95,16 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 36,38 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Hyster-Yale Materials Handling ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,11 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Hyster-Yale Materials Handling liegt mit einer Dividendenrendite von 3,49 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 2,19, wodurch sich eine Differenz von +1,3 Prozent zur Hyster-Yale Materials Handling-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.