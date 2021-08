Hypothetisch gesprochen: Wie hoch wäre die maximale Dividendenrendite bei Realty Income?

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die derzeitige Dividendenrendite von Realty Income (WKN: 899744) zu bestimmen, das ist alles andere als schwierig. Wenn wir die aktuelle monatliche Dividende von 0,2355 US-Dollar und einen Aktienkurs von 70,62 US-Dollar (06.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse) nehmen, so erhalten wir einen Wert von ziemlich genau 4 %.

In gewisser Weise ist das auch die maximale Dividendenrendite bei Realty Income. Schließlich hat es bis jetzt noch nie eine höhere Ausschüttungssumme je Aktie und Monat gegeben. Allerdings wollen wir heute ein wenig weiter überlegen.

Nämlich dahin gehend, was derzeit maximal möglich sein könnte. Dazu müssen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen riskieren. Doch auch dann ist es eigentlich gar nicht mal so einfach, diesen Wert exakt zu bestimmen.

Realty Income & die maximale Dividendenrendite

Wenn wir einen Blick auf die Aktie von Realty Income und eine hypothetisch maximale Dividendenrendite riskieren, so fällt der Blick natürlich auf eine Kennzahl: die Funds from Operations. Diese Kennzahl misst schließlich den Erfolg im klassischen Vermietungsgeschäft, ohne Wertberichtigungen. Das heißt, diese Messlatte dürfte das Limit sein.

Im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres kam der US-amerikanische Real Estate Investment Trust und monatliche Zahler auf 0,88 US-Dollar. Im Umkehrschluss dürfte das für den Moment zumindest das Limit sein. Wenn wir also darüber nachdenken, wie hoch die maximale Dividendenrendite von Realty Income auf Jahresbasis ausfällt, sollten wir diesen Wert fiktiv auf ein Gesamtjahr hochrechnen.

Gesagt, getan: Im Moment könnten daher 3,52 US-Dollar Dividende pro Jahr theoretisch möglich sein. Gemessen an dem aktuellen Aktienkurs läge die Ausschüttungsrendite in diesem Fall bei 4,98 %. Falls dir diese Kennzahl von deiner Analyse bekannt vorkommen sollte: Dabei handelt es sich ebenfalls um die derzeitige Gewinnrendite.

Grundsätzlich könnte Realty Income daher noch Potenzial besitzen, was die eigene Dividendenrendite angeht. Das sehen wir auch in einem Ausschüttungsverhältnis von derzeit ca. 80,3 %. Allerdings, wie gesagt: Es ist eigentlich nicht so einfach, einen zeitlosen maximalen Wert zu definieren. Glücklicherweise, kann man an dieser Stelle sagen.

Im Laufe der Zeit viele maximale Werte

Im Laufe der Zeit dürfte Realty Income mit Blick auf die Dividendenrendite weitere mögliche maximale Werte ausbilden können. Grund hierfür ist ein eigentlich moderates Wachstum, was die Preissetzungsmacht und moderate Mieterhöhungen angeht. Kurzfristig orientiert kommen außerdem der mögliche Turnaround im Theater-Segment dazu sowie die Fusion mit dem VEREIT, die Synergien und ein operatives Wachstum schaffen dürfte.

Das ist eine wichtige Erkenntnis. Viele Investoren neigen bei Realty Income nämlich dazu, lediglich die derzeitige Dividendenrendite und das Ausschüttungsverhältnis zu würdigen. Oder anders gesagt: Sie haben einen Value-Blickwinkel auf Basis der aktuellen Ausgangslage.

Ohne Zweifel ist das nicht verkehrt. Allerdings sollten gerade Foolishe Investoren mit einem auf Jahre und Jahrzehnte ausgerichteten Ansatz auch die moderaten Wachstumsmöglichkeiten bedenken. Das könnte einen ganz anderen Blick auf diesen monatlichen Zahler ermöglichen.

Der Artikel Hypothetisch gesprochen: Wie hoch wäre die maximale Dividendenrendite bei Realty Income? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021