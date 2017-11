Hypoport: Ein spektakuläres Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Hypoport konnte in diesen Tagen wieder mächtig aufsatteln. Seit Beginn dieser Woche ging es um gut 10 % in die Höhe. Unter charttechnischen Analysten gilt dieses Comeback als spektakulär. Grundlage dafür sind die jüngst veröffentlichten Zahlen, nach denen Hypoport den „Wachstumskurs“ in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bestätigen konnte. Dementsprechend hat sich auch die Stimmung deutlich verbessert. Zuvor hatten Charttechniker noch die Sorge geäußert, dass der Wert nach einem kleinen Stimmungstief und einem 12-prozentigen Kursabschlag binnen zweier Wochen die aufgelaufenen Gewinne der zurückliegenden Monate einkassieren könne.

Dies scheint nicht der Fall zu sein, denn durch den üppigen Kursgewinn der letzten Tage könnte der Aktie ein Turnaround auf hohem Niveau gelingen. Das bisherige Allzeithoch bei 160,95 Euro vom 13. Oktober ist nun nur noch gut 18 % entfernt, womit sich die Chancen auf einen Ausbruch nach oben deutlich vergrößern. Die Empfehlungen der fundamental orientierten Analysten lauten zu 100 % auf „Kauf“. Niemand „hält“ oder „verkauft“ die Aktie derzeit. Insofern sind neue Rekorde möglich.

Technische Analysten: Ein wichtiges Signal!

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie zwar in beinahe allen zeitlichen Dimensionen im Abwärtstrend verläuft. Lediglich der GD200 ist überwunden worden. Dies ist aber für das langfristige Trendverhalten entscheidend. Bis zu Kursen von 112 Euro wäre Hypoport im Aufwärtstrend. Insofern gibt es derzeit wieder eine große Chance auf Gewinne!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.