Hypoport nach Zahlen: Was sagt das aktuelle KGV aus?

der auf die Vermittlung von Immobilienkrediten fokussierte Finanzdienstleister Hypoport AG hat am Montag den Jahresgeschäftsbericht vorgelegt. Demnach konnte der Umsatz in 2016 um 13 % auf 156,6 Mio. Euro gesteigert werden. Das EBITDA stieg ebenfalls um 13 %. Der Jahresüberschuss ist auf 18 Mio. Euro um 14 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 3,00 Euro um 15 % höher aus. Das aktuelle KGV beläuft sich somit auf 25,92 und deutet auf eine leichte Überbewertung hin.

Wie sieht das historische KGV aus?

Ein KGV von 25,92 und ein Kursanstieg seit Anfang 2015 von über 600 % könnten auf eine Überhitzung hinweisen. Das historische Median-KGV beträgt in der Betrachtung der letzten sieben Jahre 17,76. Das ist ein Wert, der über dem allgemeinen, langfristigen Marktdurchschnitt von 15-16 liegt.

Der Marktdurchschnitt der letzten sieben Jahre ist jedoch ebenfalls erhöht. Das Median KGV des S&P 500 Index liegt derzeit bei 18,6. Damit bewegt sich die Bewertung der Hypoport Aktie ziemlich nahe der allgemeinen Marktbewertung und scheint damit fair zu sein. Starke Zuwächse im Kurs dürften aus dieser Perspektive nur dann zu erwarten sein, wenn die Gewinne deutlicher gesteigert werden können. Was nach jetzigem Stand der Dinge möglicherweise dagegen spricht: Die Prognosen für 2017 bewegen sich im selben Bereich wie die Ergebniszuwächse in 2016.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.