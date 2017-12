Hypoport: Wieder zurück in den Trend?

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

die Hypoport-Aktie hat in den vergangenen zwei Monaten eine gute Konsolidierung verzeichnet. Eingeleitet wurde sie durch die etwas enttäuschenden Quartalsergebnisse per Q3. Insbesondere im Segment “Institutionellen Kunden” fiel das Wachstum beim Umsatz und dem EBIT negativ aus. Der Kurs brach infolgedessen kurzerhand um mehr als 20 % ein. Ein weiterer starker Einbruch blieb allerdings aus, was auf eine gute relative Stärke gegenüber der negativen Berichterstattung hindeutet.

Europace Transaktionsvolumen verlangsamt sich

Das Transaktionsvolumen bei Europace macht ebenfalls ein wenig Sorgen und hat womöglich den damaligen Einbruch zusätzlich unterstützt. Das Wachstum des Transaktionsvolumens hat sich per Q3 2017 verlangsamt. Insgesamt lag es allerdings in den ersten neun Monaten des Jahres bei 36,4 Mrd. Euro – ein Plus von 9,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nächster Ausbruchsversuch

Im Gesamtjahr 2016 lag es bei 44,7 Mrd. Euro. Damit ist ein Plus gegenüber dem Jahr 2016 so gut wie sicher. Dennoch, einen weiteren Fauxpas in den Zahlen werden Anleger womöglich härter mit Verkäufen abstrafen. Charttechnisch sieht es wieder interessanter aus. Die Aktie könnte die Konsolidierung nach oben verlassen und einen weiteren Ausbruchsversuch aus dem primären Trendkanal unternehmen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.