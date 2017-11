Hypoport: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Liebe Leser,

Hypoport musste in diesen Tagen wieder etwas Federn lassen. Charttechniker sind dennoch guter Dinge und sprechen von einem möglicherweise beginnenden Aufwärtstrend. Gestützt wird diese Einschätzung auf die beiden Vorwochen, in denen die Aktie fast 15 % aufsatteln konnte. Damit konnte auch das bisherige 1-Monats-Minus deutlich reduziert werden. Zudem sind weiterhin 100 % der fundamental orientierten Analysten der Auffassung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand plädiert dafür, die Aktie zu „halten“ oder zu „verkaufen“.

Die Aktie hat mit dem jüngsten Anlauf das bisherige 6-Monats-Tief bei 103,40 Euro bereits deutlich hinter sich gelassen. Sollte sich das Papier in den kommenden Tagen wieder stabilisieren, könnte es sogar wieder in Richtung des Allzeithochs bei 160,95 Euro vom 13. Oktober gehen. Der Abstand beläuft sich derzeit auf fast 30 %. Die Aussichten sind insofern gut, als die Aktie nach unten bereits in Höhe von 120 Euro wieder eine Unterstützung vorfindet. Sollte ein neues Rekordtop erreicht werden, sind auch Kurssteigerungen auf bis zu 200 Euro möglich, heißt es.

Technische Analyse: Aktie im langfristigen Aufwärtstrend

Allerdings befindet sich der Wert mittlerweile nur noch in der langfristigen Perspektive im Hausse-Modus. Bezogen auf die kurzfristigen und mittelfristigen Trendpfeile hat der Kursrückgang in dieser Woche einen Trendwechsel hervorgebracht. Kurz- und mittelfristig ist der Baisse-Modus wieder aktiv. Es gilt: Die Aussichten bleiben insgesamt gut, allerdings sollte man die nächsten Tage und Wochen genauestens im Blick behalten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.