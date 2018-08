Hypoport: Voll im Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Ich habe in den letzten drei bis vier Wochen an dieser Stelle mehrere Artikel über Hypoport geschrieben. Dabei habe ich der Aktie einen charttechnischen Ausbruch, also die Generierung eines Kaufsignals, mit Kursziel 200,00 Euro in Aussicht gestellt. In der Spitze standen wir schon deutlich über 180,00 Euro, ehe es zuletzt wieder etwas abwärts ging. Damit liegt die Aktie aber immer noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.