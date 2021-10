Hypoport: Treffer – und das kann ein Volltreffer werden!

Am 20. Oktober hatten wir getitelt: „Hypoport: Gute Einstiegsgelegenheit?“ Im Text hatten wir geschrieben: „Noch im September kratzte die Hypoport-Aktie ISIN: DE0005493365 am Allzeithoch bei 618,00 Euro. Aber danach ging es rapide abwärts. Die Unterstützung liegt im Bereich von 470,00 Euro und die wurde in der Vorwoche ausreichend getestet. Zuletzt wurde ein Tief im Tagesverlauf von 475,00 Euro am 18. Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



