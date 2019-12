Hypoport: Nicht klein zu kriegen! Update

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Nach einem Allzeithoch mit einem Kurs von 310 Euro am 06. Dezember ging es am 10. Dezember bis auf 298 Euro nach unten. Da hatten wohl einige Anleger beim Finanzdienstleister Hypoport ISIN: DE0005493365 nach den schönen Gewinnen in den letzten Monaten erst einmal Kasse gemacht. Am Mittwoch gab es wieder einen Aufwärtsschub, der Hoffnung auf weitere Kursgewinne macht. Auch charttechnisch sieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



