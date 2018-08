Hypoport: Charttechnisches Kaufsignal mit Kursziel 200,00 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Ich habe an dieser Stelle schon öfter über die Aktie des deutschen FinTech-Unternehmens Hypoport geschrieben – und mein Tenor war stets positiv. So wies ich erst kürzlich darauf hin, dass es hier bald zu einem charttechnischen Ausbruch und somit einem Kaufsignal mit Kursziel 200,00 Euro kommen könnte. Jetzt scheint es endlich tatsächlich so weit zu sein…

Hartnäckiger charttechnischer Widerstand bei 165,00 Euro

Ein Beitrag von Sascha Huber.