Hypoport-Aktie: Das muss jetzt gelingen

Durch die Entwicklung der letzten Tage haben die Bullen eine an sich recht gute Ausgangsposition verspielt, denn es war ihren gelungen, den im Anschluss an das Hoch vom 7. Dezember bei 531,00 Euro gestarteten Abwärtstrend am 20. Dezember auf einem Tief bei 471,20 Euro zu stoppen. Von hier aus hatte eine Gegenbewegung den Kurs wieder bis an den 50-Tagedurchschnitt vordringen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Hypoport



mehr >