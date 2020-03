Hypoport-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Am Freitag haben sich die Märkte wieder etwas beruhigt, nachdem es am Donnerstag einen weiteren massiven Rücksetzer gegeben hat. Der DAX büßte mehr als 12 Prozent ein und sank auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2016. Am Freitag gelang dem deutschen Leitindex ein kleiner Rebound, zwischenzeitlich stieg er um mehr als 8 Prozent an und stand damit ganz dicht vor ...



