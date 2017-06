Hypoport-Aktie: Sind nun weitere Höchststände erreichbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Liebe Leser,

durch das Erreichen des nächsten Kursziels bei 121,96 Euro, hat die Aktie einen weiteren Meilenstein geschafft. Bei einem weiteren Anstieg ist jetzt sogar das Kursziel bei 160 Euro möglich. Dieses wird anhand des 261,80 % Fibonacci Retracements ermittelt.

Deuten charttechnische Indikatoren auf ein Ende der Aufwärtsbewegung hin?

Zieht man die Indikatoren RSI und Stochastik zurate, muss man die Frage ganz eindeutig bejahen. Der Relative Stärke Index befindet sich auf Wochensicht im überkauften Bereich und deutet deshalb auf eine kommende Korrektur hin. Ob diese schon in der nächsten Woche startet, ist nicht ersichtlich. Auch der Stochastik Indikator sieht aufgrund der Bildung eines Verkaufssignals eher fallende Kurse auf uns zukommen.

Rückschritt auf vorheriges Kursziel bei 122 Euro möglich

Nicht ungewöhnlich wäre eine Korrektur in Richtung des bisherigen Kursziels. Daher könnte sich die Aktie, bevor sie sich weiter nach oben bewegt, erst einmal in Richtung der 122-Euro-Marke zurückbewegen. Dort könnten dann wieder vermehrt Investoren in die Aktie einsteigen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.