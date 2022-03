Hypoport Aktie KAUFEN. Platow Brief gefällt steigende Profitabilität plus Marktanteilsgewinne

Hypoport Aktie kaufen – so klar sieht es der Platow Brief. Die Hypoport AG wächst schneller als der Markt und dann – in Summe – profitabler als im Vorjahr. Gute Argumente für einen Kauf der Aktie. So sieht es zumindest der Platow Brief. Mit klaren Aussagen zu Stoppkursen, laufender Beobachtung der „Empfehlungswerte“, kontinuierlicher Überprüfung, ob die erteilte Kaufempfehlung beim aktuellen Kursniveau noch Bestand hat. Das sind die Hilfen, die ein in Hypoport Investierter durch den Platow Brief dauerhaft erhält. Zur aktuellen KAUF-Empfehlung des Platow Briefs:



Der Finanzierungsdienstleister Hypoport konnte in einem turbulenten Gj. 2021 die Profitabilität steigern und stärker als die relevanten Märkte wachsen.

Den vorl. Zahlen vom Montag (14.3.) zufolge kletterte der Umsatz um 15% auf 446,3 Mio. Euro, das EBIT stieg um starke 32% auf 47,7 Mio. Euro (Marge von 9,3 auf 10,7%). Angetrieben wurde das Wachstum vom Segment Kreditplattform (Umsatz: +22%), welches das EBIT trotz hoher, aber nicht näher bezifferter, v. a. technologischer Zukunftsinvestitionen um 44% ausbauen konnte. Im Segment Privatkunden (Umsatz: +10%) machten sich die Investitionen des Vj. bezahlt, das EBIT stieg um 29%.

UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF?

Dass die MDAX-Aktie (342,00 Euro; DE0005493365) ihre Abwärtsbewegung (-44% seit September) fortsetzte, lag an den Zielen: CEO Roland Slabke rechnet für 2022 mit einem Umsatz zwischen 500 Mio. und 540 Mio. Euro sowie einem EBIT von 51 Mio. bis 58 Mio. Euro, was am oberen Ende Zuwächsen von nur 21,0 bzw. 21,6% entspricht. Da wir 2022 und 2023 aber weitere Margensteigerungen und EPS-Zuwächse von rd. 32% p. a. erwarten, ist das Papier mit einem 2023er-KGV von 42 (hist.: 55) inzwischen attraktiv bewertet.

Steigen Sie bei Hypoport ein. Stopp: 272,90 Euro.

