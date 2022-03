Hypoport Aktie: Bleibt auf dem Wachstumspfad. 2021 Zahlen.

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":



Hypoport Aktie steht für eine breitgefächerte Angebotspalette für Plattformen im Bereich Kredit, Immobilien, Versicherungenzuzüglich einem starken Retailgeschäft. Die Plattformen der Hypoport Gruppe (ISIN: DE0005493365) befinden sich in teilweise noch im kapitalintensiven Volumen-Aufbau,haben aber im Bereich Kreditvermittlung bereits eine starke Marktdurchdringung erreicht, mit entsprechend hohem Ertragspotential. So finanziert die Gruppe derzeit ihre Wachstumsinvestitionen mit bereits profitablen Geschäftsfeldern. Und die Zahlen sind in Anbetracht der coronabedingten Einschränkungen in den Hauptumsatzfeldern der Hypoport mehr als akzeptabel.

In 2021 erreicht Hypoport 446 Mio EUR Umsatz – +15% – und ein EBIT von 47,7 Mio EUR – +32% – dazu noch kräftig investiert

Und so zeigt sich Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, zufrieden mit der Entwicklung 2021: „Unserer Märkte sind in 2021 nur leicht gewachsen. Dennoch haben wir erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum in Umsatz- und EBIT erreicht. Hypoport belegt damit erneut, dass es auch in turbulenten Zeiten ein verlässliches und nachhaltig profitables Wachstumsunternehmen bleibt. Das Fundament dieses profitablen Wachstums war und ist das Investitionsvolumen in neue Geschäftsmodelle. Dieses Investitionsniveau werden wir weiter ausbauen.

Da wir für 2022 nicht, wie in 2021 erreicht, von einer erneuten Outperformance unseres Corporate Finance Geschäfts ausgehen können, lautet unsere Prognose für 2022: Konzernumsatz zwischen 500 und 540 Mio. € und EBIT zwischen 51 und 58 Mio. €. Sollte die neue Bundesregierung, trotz des aktuellen geopolitischen Umfelds, ihren Worten in Sachen Förderung des Wohnungsbaus und der Energiewende angemessene Taten folgen lassen, sind wir optimal positioniert, um hiervon überproportional zu profitieren.“

Hypoport Aktie – nach Segmenten

Das Segment Kreditplattform hat mit einem Umsatzplus von 22% auf über 200 Mio EUR die stärkste Entwicklung unter den Hypoport-Segmenten aufgewiesen. Und trägt mit der bereits erreichten Profitabilität den Aufbau der „jüngeren“ Plattformen“ mit. Der Haupttreiber für die Kreditplattform war die positive Entwicklung des Baufinanzierungsgeschäftes über den B2B-Kreditmarktplatz Europace bzw. die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE für die Sparkassen- und genossenschaftlichen Institute. Ergänzt wurden die Umsätze der Plattformen durch eine ebenfalls dynamische Entwicklung der vertriebsunterstützenden Maklerpools und des white-label Ratenkreditgeschäfts.

Insbesondere die Entwicklung der Corporate Finance Beratung REM CAPITAL im zweiten Halbjahr durch die verbesserten Förderrichtlinien der KfW bewirkte insgesamt einen Umsatzanstieg auf 207 Mio EUR im Segment. Das EBIT erhöhte sich trotz relativ hoher Investitionen überproportional um 44% auf 57 Mio EUR.

Im Segment Privatkunden wurden die Umsätze um 10% auf 135 Mio EUR gesteigert. Die zentrale B2C-Marke Dr. Klein erreichte dabei durch die Nutzung von Europace deutliche Marktanteilsgewinne auf starker Vorjahresbasis, in dem der Wettbewerbsvorteil der Videochatberatung noch deutlicher ausfiel. Das EBIT des Segments stieg auch wegen steigendem Digitalisierungsgrad überproportional um 29% auf 23 Mio EUR

Und dann sind da noch die Zukunftsfelder, die noch Geld kosten

Im Segment Immobilienplattform konnten die Umsatzerlöse um 9% auf 58 Mio EUR gesteigert werden. Somit erhöhte sich die Wachstumsdynamik (2020: +5%) bereits im ersten Jahr nach der Transformation weg von Einzelprojektgeschäft ab Q2 2020 hin zu skalierbaren Plattformmodellen; und dies trotz einer erschwerten Neukundengewinnung in der Corona-Krise. Insbesondere die bereits eng mit der Kreditplattform verzahnte Bewertungsplattform baute ihren Marktanteil sowie Umsätze (+15%) weiter aus. Das EBIT des Segmentes reduzierte sich aufgrund der hohen Investitionen und dem geplanten Wegfall des Einzelprojektgeschäfts deutlich auf -8 Mio EUR. „Die digitale Plattform für Wohnen stellte damit seit 2020 in Relation zu seinem Umsatz das mit Abstand größte Investitionsfeld der Hypoport Gruppe dar.“ – so Hypoport. Man könnte auch sagen: Wachstum geht vor und kostet. Profitabilität kommt danach. Bekanntes Konzept für Online-„Produkte“.



Im Segment Versicherungsplattform konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr das auf die vollintegrierte Plattform SMART INSUR migrierte Prämienvolumen gesteigert werden. Gleichzeitig gestaltete sich die Neukundengewinnung bedingt durch die Kontaktbeschränkungen innerhalb der Corona-Krise weiterhin schwierig. Somit ergab sich 2021 lediglich ein leichter Anstieg der Umsätze um 7% auf 48 Mio EUR. Und das EBIT sank bei weiterhin hohen Investitionen auf -3 Mio EUR.



