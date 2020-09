Hyperscale-Standort Frankfurt West: Colt Data Centre Services meldet 100 % Auslastung

London (ots/PRNewswire) - Hohe Kundennachfrage führt zu Vollauslastung vor FertigstellungWie Colt Data Centre Services (DCS) heute bekanntgab, haben sich Kunden für das Hyperscale-Rechenzentrum im Westen Frankfurts bereits jetzt 25,2 MW IT-Leistung gesichert. Damit ist die Kapazität des Standorts bereits voll ausgebucht und eine der größten europäischen Rechenzentrumskapazitäten bereits 16 Monate vor Inbetriebnahme komplett vorvermietet - ein weiterer Beleg für die hohe Kompetenz von Colt DCS im Geschäft mit Hyperscale-Rechenzentren.Frankfurt West ist nur eines von zahlreichen Hyperscale-Rechenzentren, die Colt DCS derzeit weltweit plant und baut. Zum Projektbestand gehören unter anderem eine 100-MW-Anlage in Mumbai (Indien) sowie 40 MW in Osaka (Japan). Da Colt DCS mehrere Hyperscale-Standorte betreibt, ist der Provider bestens dafür aufgestellt, Kunden in Europa und Asien zu einem schnelleren Markteintritt zu verhelfen und bei wachsender Nachfrage die Kapazitäten zu skalieren.Die Fertigstellung von Colt DCS Frankfurt West ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Kunden steht nach der Inbetriebnahme eine skalierbare Infrastruktur zur Verfügung, mit der sie ihr Geschäftswachstum kosteneffektiv, hochgradig ausfallsicher, effizient und angriffsgeschützt vorantreiben können.Die 25,2 MW Stromkapazität im Rechenzentrum Frankfurt West verteilen sich über 14 Datenhallen mit jeweils bis zu 1,8 MW IT-Leistung. Durch die großzügig bemessene Stromkapazität und die strategisch sinnvolle Standortwahl kann Colt DCS seinen Kunden die Nutzung der größten internationalen Carrier ermöglichen, die in der Region aktiv sind. Frankfurt gilt zusammen mit London, Amsterdam und Paris als eines der "Big Four" Verbindungszentren Europas. Als Data Hub hat in der Region nur London eine größere Bedeutung.Quy Nguyen, bei Colt DCS der VP für Global Accounts & Solutions, blickt positiv in die Zukunft: "Die Kundenzusagen für Frankfurt West zeigen, dass die Nachfrage nach Hyperscale-Rechenleistung ungebrochen ist.""Wir freuen uns darauf, dem wachsenden Bedarf mit dem Ausbau unseres weltweiten Hyperscale-Angebots entgegenzukommen und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir gewinnen im Hyperscale-Markt weiter an Stellenwert und möchten in den folgenden Jahren unsere Position als einer der wichtigsten Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren festigen."Über Colt DCSColt Data Centre Services bietet seinen Kunden im europäischen und asiatisch-pazifischen Raumunübertroffenen Service und operative Exzellenz in puncto Entwicklung, Aufbau, Bereitstellungund Betrieb von Hyperscale-Rechenzentren und hybriden Cloud-Lösungen.Seit über 25 Jahren hat sich Cloud DCS als führender Betreiber von großen Rechenzentren etabliert. Dazu gehören 21 hochmoderne, Carrier-neutrale Rechenzentren in 18 Städten, die rund um die Uhr Sicherheit und Support in der jeweiligen Landessprache bieten.Unsere Connectivity- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit und Flexibilität, das Wachstum ihres Unternehmens zielgerichtet zu planen - immer mit der Gewissheit, dass sie mit ihrer Strategie bestens für die Anforderungen von morgen gerüstet sind. http://www.coltdatacentres.net/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821066/Colt_Data_Centre_Services_Logo.jpgPressekontakt:coltdcsuk@teamlewis.com07511984998Original-Content von: Colt Data Centre Services, übermittelt durch news aktuell