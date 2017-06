Hyperloop Ones Vision für den Europagipfel: Präsentation von neun den Kontinent umspannenden Strecken als Teil seiner Global Challenge

Hyperloop One bietet Europas Transportnetz eine effizientere,grünere, schnellere On-Demand-OptionDie Strecken umschließen: Deutschland, Estland-Finnland,Spanien-Marokko, Korsika-Sardinien, die Niederlande, Polen, UKSchottland-Wales, UK Northern Arc und UK North-South-ConnectorAmsterdam (ots/PRNewswire) - Führungskräfte von Hyperloop One(http://www.hyperloop-one.com/) schlossen sich heute europäischenWürdenträgern und politischen Entscheidungsträgern auf seinem GipfelVision für Europa (Vision for Europe) an, um die Transformation desTransportwesens auf dem Kontinent mit Hyperloop zu besprechen.Hyperloop Ones Vision für Europa schafft wirtschaftliche Einigung, umfür Personen, die außerhalb der wirtschaftlichen Zentren und großenStädte leben, bessere Optionen zu bieten; steigert die Kapazitätstrategischer Korridore nachhaltig, um Stadt-zu-Stadt-Verbindungeninnerhalb des Pendelbereichs zu entwickeln und so eine florierende,grünere Mega-Region zu ermöglichen; und bietet Logistik der nächstenGeneration, um schnellen, zuverlässigen und sauberen Warenverkehr zuerleichtern.Mit Hyperloop One werden Passagiere und Fracht in eineTransportkapsel verladen, die dann über Elektroantrieb in einerNiederdruckröhre schrittweise beschleunigt wird. Die Kapsel hebtmittels Magnetschwebetechnik schnell von der Bahn ab und gleitetaufgrund von extrem geringem Luftwiderstand über lange Distanzen beiFluggeschwindigkeit. Dieses Transportsystem wurde für eine höhereEnergieeffizienz pro Fahrgastmeile entworfen, als dies beitraditionellen Beförderungsarten der Fall ist, wodurch Emissionensowie Treibstoffverbrauch verringert werden. Ende 2017 wirdHyperloop One über ein Team von 500 Mitarbeitern verfügen, die sichdafür einsetzen, diese Technologie zum Leben zu erwecken.Neun potenzielle europäische Strecken wurde bei der Veranstaltungfür die Hyperloop One Global Challenge vorgestellt. Dievorgeschlagenen Strecken werden über 75 Millionen Menschen in 44Städten verbinden und 5.000 Kilometer umspannen. Sie wurden im Rahmendes Ganztagsgipfels präsentiert, der eine Podiumsdiskussion zu denwirtschaftlichen Vorteilen von Hyperloop sowie eine Grundsatzrede derholländischen Ministerin für Infrastruktur und Umwelt, MelanieSchultz van Haegen, umschloss."Europa begrüßt neue Ideen im Transportwesen wie keine andereRegion der Welt und genießt eine einzigartige Position, um dennächsten großen Sprung im Bereich Verkehrsmittel gemeinsam mitHyperloop One zu wagen", kommentierte Shervin Pishevar, Mitgründerund Executive Chairman von Hyperloop One. "Unsere Vision ist es,eines Tages ganz Europa mit unserem Hyperloop One-System zu verbindenund so den gesamten Kontinent zu vernetzen.""Für Europa stellt die Hyperloop One-Technologie eine Ergänzung zuden bereits vorhandenen Autobahnen, Schienenwegen, Häfen und derallgemeinen Infrastruktur dar", sagte Rob Lloyd, Chief ExecutiveOfficer von Hyperloop One. "Hyperloop One wird Europas Transportnetzeine Option bieten, die effizienter, grüner, schneller und On-Demandist. Wir haben reges Interesse gesehen und freuen uns auf den Aufbaueiner Partnerschaft, um die Verkehrsinfrastruktur des Kontinents zuverbessern.""Hyperloop One ist das einzige Unternehmen in der Welt, das einevoll funktionsfähige Teststrecke für das Hyperloop-System gebauthat", erklärte Josh Giegel, Mitgründer und President of Engineeringbei Hyperloop One. "Die letzten zwei Jahre über hat unser Team vonbeinahe 200 Ingenieuren, Technikern und Herstellern unsereTechnologie entwickelt und einen Wüstenstreifen in den USA in einefunktionierende Teststrecke gewandelt, die belegt, dass wir dasHyperloop-System überall in der Welt bauen können. Wir freuen uns,unsere Technologie präsentieren zu dürfen, und glauben, dass Europadie perfekte Region für eines der weltweit ersten Hyperloop-Systemeist."Die Hyperloop One Global ChallengeDie Hyperloop One Global Challenge startete im Mai 2016 als eineoffene Ausschreibung für Einzelpersonen, Universitäten, Unternehmenund Regierungen, um umfassende Vorschläge für die Bereitstellung vonHyperloop Ones Transporttechnologie in ihrer Region zu entwickeln.Neun europäische Vorschläge schafften es von den ursprünglich 2.600Teilnehmereinsendungen in das Halbfinale der Hyperloop One GlobalChallenge.Die vorgeschlagenen Strecken würden die Transportzeit fürFahrgäste und Fracht über einige der verkehrsstärksten Regionen desKontinents hinweg erheblich reduzieren. Hyperloop Ones Jury vonExperten aus den Bereichen Transportwesen, Technologie, Wirtschaftund Innovation ziehen die folgenden Streckenvorschläge in Betracht:STRECKENNAME STRECKENLÄNGEKorsika-Sardinien 451 kmEstland-Finnland 90 kmDeutschland 1.991 kmPolen 415 kmSpanien-Marokko 629 kmDie Niederlande 428 kmUK-North-South Connector 666 kmUK-Northern Arc 545 kmUK-Schottland-Wales 1.060 kmZur Expertenjury dieser globalen Herausforderung zählen: PeterDiamandis, Gründer und Executive Chairman der XPRIZE Foundation;Bassam Mansour, International Railway Industry Advisor und Directorof Rail Systems bei HSS Engineers; Clive Burrows, Group EngineeringDirector für FirstGroup; Ulla Tapaninen, Senior Specialist fürWirtschaftsentwicklung der Stadt Helsinki und Lehrbeauftragte derUniversität Turku."Vision for Europe"-KonferenzNeben den neuen Einzelheiten zu den europäischen Streckenumschloss die Veranstaltung in Amsterdam eine Diskussionsrunde zurZukunft des Transportwesens, an der Deputy Manager von Londonsehemaligem Bürgermeister, Isabel Dedring; Partner Norton RoseFulbright und Global Head of Financial Investors Group, Chris Brown,sowie der CEO der finnländischen Handelskammer und Secretary Generalder European Business Leaders' Convention, Risto Penttilä,teilnahmen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Hyperloop Onewww.hyperloop-one.com.Informationen zu Hyperloop OneHyperloop One erfindet das Transportwesen durch die Entwicklungvom weltweit ersten Hyperloop neu - eine integrierte Struktur zurunmittelbaren, sicheren, effizienten und nachhaltigen Beförderung vonFahrgästen und Fracht zwischen zwei Punkten. Unser Team verfügt überdie weltweit führenden Experten für die Abwicklung von Projekten imBereich Ingenieurwesen, Technologie und Transport, die mit globalenPartnern und Investoren zusammenarbeiten, um Hyperloop jetzt zurRealität werden zu lassen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in LosAngeles wird von CEO Rob Lloyd geleitet und wurde von ExecutiveChairman Shervin Pishevar sowie President of Engineering Josh Giegelmitbegründet. Bitte besuchen Sie für weitere Informationenwww.hyperloop-one.com.Pressekontakt:e:Marcy SimonHyperloop Onemarcy@hyperloop-one.com+1 917 833 3392Peter CoolenWeber Shandwick für Hyperloop Onepcoolen@webershandwick.com+31 703 121070Foto -http://mma.prnewswire.com/media/519978/Hyperloop_One_System_1.jpgFoto -http://mma.prnewswire.com/media/519979/Hyperloop_One_System_2.jpgOriginal-Content von: Hyperloop One, übermittelt durch news aktuell