Quelle: IRW Press

– Hyperion definiert weiterhin zügig eine der wichtigsten Provinzen der USA für kritische Minerale für moderne Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung oder Elektrifizierung.- 1,5 Tonnen an Großproben wurden in der Anlage von Mineral Technologies Inc. in Starke im US-Bundesstaat Florida ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!