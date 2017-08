Hyperdynamics übermittelt neuestes Update zum Status der Offshore-Erkundungsbohrung Fatala-1 bei Guinea

Houston (ots/PRNewswire) - Die Hyperdynamics Corporation (OTCQX:HDYN) übermittelte heute ein weiteres Update zum Status derOffshore-Erkundungsbohrung Fatala-1 vor der Küste der RepublikGuinea.- Die 17½ Zoll große Bohrung wurde am späten Dienstag von 4.270Metern ausgehend auf eine Gesamttiefe von 4.565 Metern, bzw. aufetwa 1.675 Meter unterhalb der Schlammlinie herunter gebohrt. DieBohrlochvermessungsprotokolle und Schürfproben bestätigten dieGenauigkeit des geologischen Modells als Grundlage für dieBohrlochprognose.- Das Bohrloch wurde rundherum von Bohrschutt gereinigt und derBohrstrang aus der Bohrung in Vorbereitung herausgezogen, um das13-3/8"-Futterrohr auf 4.550 Meter einzusetzen und einzurichten.Dies ist die letzte Verrohrung, bevor das potentiellkohlenwasserstoffhaltige Intervall in einer geplanten Tiefe von ca.4.900 Metern angebohrt wird.- Die zusätzliche Bohrstrecke von 4.270-4.565 Metern stieß imVergleich zu 0,45 % (Bereich 0,3 - 0,6 %) auf durchschnittlich 1,4% (Bereich 0,8 - 2,0 %) oder etwa 300 % des äquivalenten Abschnittsder nahe gelegenen Bohrung Sabu 1, was die geophysikalischeInterpretation der Gaswolke über der Lagerstätte weiterunterstützt."Die Bohrungen gehen sehr gut voran und das Bohrschiff, dieBohrmannschaft und die Support-Systeme übersteigen weiterhin dieErwartungen", sagte Ray Leonard, President und Chief ExecutiveOfficer von Hyperdynamics. "In der letzten Bohrphase werden wir die12-1/4-Zoll-Bohrung durch das Intervall bohren, von dem wir glauben,dass es das Potential für einen erstklassigen Kohlenwasserstoff-Fundhat."Hyperdynamics ist der Betreiber und ein 50/50-Partner bei diesemExplorationsprojekt mit SAPETRO, einem auf Afrika fokussierten,privat geführten Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmenmit einem Portfolio hochwertiger Anlagen in West- und Ostafrika.Informationen zu HyperdynamicsHyperdynamics ist ein aufstrebendes unabhängige Öl-undGas-Explorations-Unternehmen, das Offshore Öl- und Gasvorkommen ander Küste der Republik Guinea in Westafrika erforscht. WeitereInformationen finden Sie auf unserer Website unterwww.hyperdynamics.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne von Abschnitt 27 A des Securities Act von 1933 in der geltendenFassung sowie Abschnitt 21 E des Securities Exchange Act von 1934 inder geltenden Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhaltenAussagen über Pläne, Zielvorgaben, Ziele, Strategien, Erwartungen,zukünftige Ereignisse oder Leistungen sowie zugrunde liegendeAnnahmen und andere Aussagen, die keine belegten Tatsachen aus derVergangenheit darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich inder Regel durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologieerkennen, wie z. B. "können", "werden", "erwarten", "planen","projizieren", "antizipieren", "schätzen", "glauben" oder "denken".Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten,die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgenwesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähntenErgebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, unserezukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, umÄnderungen bei unseren Plänen, Erwartungen oder anderen Umständen zuberücksichtigen.Pressekontakt:Ray LeonardPresident und Chief Executive Officer713-353-9445Anne Pearson / Jack LascarDennard-Lascar Associates713-529-6600Original-Content von: Hyperdynamics, übermittelt durch news aktuell