HyperQuant gibt Partnerschaft mit Börsenplatz KuCoin bekannt

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -HyperQuant (https://hyperquant.net/en), HyperQuant, eine auf demrevolutionären Fast Order Delivery-Protokoll basierendeFintech-Software-Plattform und KuCoin (http://www.kucoin.com), eineder größten internationalen Kryptowährungs-Börsen, haben einenPartnerschaftsvertrag unterzeichnet.Der Partnerschaftsvertrag umfasst zahlreiche Bereiche derZusammenarbeit. So wurden Experten des HyperQuant-Teams ausgewählt,um KuCoin bei der Entwicklung der Infrastruktur und desAPI-Protokolls für die neue Exchange zu unterstützen. DieImplementierung von Hyperquants eigenen Technologien und Lösungendurch die Engineers der Börse wird KuCoin zu einer führendenTrading-Plattform mit der fortschrittlichsten und zuverlässigstentechnischen Infrastruktur auf dem Markt machen. DieHyperQuant-Plattform wird des Weiteren damit beginnen, Handelsdatenzu sammeln und zu analysieren, um sie für die HyperQuant-App und dasBacktesting von Trading-Strategien und Algorithmen für maschinellesLernen zu verwenden."Wir freuen uns, unsere umfangreichen Börsenerfahrungen mitunseren Partnern von KuCoin zum gegenseitigen Nutzen und zurlangfristigen Zusammenarbeit teilen zu können. Unsere Kooperationwird die Entwicklung einer automatisierten Handelsplattform an denKrypto-Börsen zum weiteren Nutzen und Komfort unserer Kundenvorantreiben", - erklärt Pavel Pavchenko, CEO desHyperQuant-Projekts.Informationen zur HyperQuant-PlattformHyperQuant ist eine Fintech-Software-Plattform für automatisiertesKrypto-Asset-Management, Market Making und dApp-Erstellung, die aufneuesten KI-, Risikomanagement- und Blockchain-Technologien und demFast Order Delivery-Protokoll basiert. Die Plattform wird von Profisim Bereich quantitatives Trading entwickelt, die dieKapitalmanagement-Branche in- und auswendig kennen, und bietet dreiSchwerpunkte:- Hyper Fast. Das Fast Order Delivery-Protokoll für die Plattformarbeitet mehrere hundertmal schneller als vergleichbare Lösungen.Durch die Hinzunahme von Server-Colocation auf Basis einer Vielzahlvon Krypto-Börsen wird die Geschwindigkeit noch weiter erhöht- Hyper Smart. Alle Komponenten der Plattform werden durch KIverwaltet, die sich ständig durch maschinelles Lernen aus kumuliertenBig Data-Marktdaten weiterentwickelt. HyperQuant führt den Austauschzudem im Electronic Communication Network (ECN) zusammen, mit derKI-basierten automatischen Distribution vonInterexchange-Handelsgeschäften- Hyper Secure. Das automatisierte Risikomanagementsystemminimiert die Risiken. Trade-Hashes werden aus Gründen derTransparenz und Sicherheit in die Blockchain geschriebenInformationen zu KuCoinKuCoin ist eine der wichtigsten internationalenMulti-Kryptowährungs-Börsen, die sich durch eine außergewöhnlichbreite Kryptowährungspalette und ein lohnendes, auf den hauseigenenKCS-Token basierendes User-Loyalty-Programm auszeichnet. KuCoin zieltdarauf ab, den Nutzern Services für digitale Asset-Transaktionen undBörsendienste anzubieten, die ausgesprochen sicher und bequem sind,und stellt darüber hinaus auch eine iOS- und Android-App für denmobilen Einsatz bereit.Pressekontakt:Alex Gilyazov, Tel.: +7(926)044-98-62pr@hyperquant.nethttps://t.me/hyperquanthttps://www.facebook.com/hyperquant.net/https://bitcointalk.org/index.php?topic=2104362.0Original-Content von: HyperQuant, übermittelt durch news aktuell