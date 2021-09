HyperGuest und Vervotech kündigen Partnerschaft für Distribution 2.0 an

Pune, Indien (ots/PRNewswire) -HyperGuest kündigt eine Partnerschaft mit Vervotech an, dem weltweit führenden Unternehmen für Hotel- und Zimmerkartierung, in einer Vereinbarung, die es HyperGuests API-Kunden weltweit ermöglicht, einheitliche, deduplizierte Inhalte über Vervotechs Hotel Mapping-Plattform zu einem ermäßigten Preis zu erhalten.Reisebüros, die die Eigenschaften von HyperGuest nutzen, profitieren von einer Inhaltsgenauigkeit von 99,999 % über die Vervotech Mappings Plattform. Dies erhöht die Konversionsrate für bestehende Kunden und die Markteinführungszeit für neue Kunden, die an der HyperGuest-Plattform interessiert sind, um sich direkt mit dem Hotelinventar zu verbinden.Vervotech Mappings Plattform ermöglicht es globalen Reiseveranstaltern, die Nutzererfahrung für Hotelbucher zu verbessern. Die Plattform ist eine bahnbrechende Technologie im Bereich der Beherbergungsinhalte mit einem Ansatz zur Steigerung der Effizienz in der Branche.Der KI-gestützte Algorithmus standardisiert Inhaltsattribute wie Bewertungen, Ausstattung, Geocodes, Namensgebung/Branding, Beschreibungen, Bilder, lokale Sehenswürdigkeiten und andere statische Inhalte und verbessert so die Genauigkeit und Tiefe der Inhalte, um den Umsatz zu steigern und Buchungsfehler zu reduzieren.Was ist für Reisebüros drin?- Inhaltsaktualisierungen und Einblicke in Inhalte in Echtzeit.- Verbesserte Konvertierung und Deduplizierung von Beständen.- 99.999 % Kartierungsgenauigkeit und 98 % Kartierungsabdeckung bei reduzierter Bearbeitungszeit.- Meinungsstarke Inhalte, die ein optimiertes Nutzererlebnis bieten.Marc Armengol, VP International Business Development bei HyperGuest, sagte: "Durch die Gegenüberstellung von eigenen Verträgen, die über HyperGuest vermittelt werden, und den Marktplatzpreisen von HyperGuest mit dem Inventar von Drittanbietern können wir dem Reisenden die bestmögliche Option garantieren. Mit Vervotech und HyperGuest tragen wir beide dazu bei, einige der mühsamsten Prozesse, nämlich Konnektivität und Mapping, zu verkürzen, damit sich unsere Partner voll und ganz auf die Generierung von Umsätzen konzentrieren können."Marvel Puri, VP Partnerships bei Vervotech , sagte: "HyperGuest wird bei unseren Kunden immer beliebter, sie helfen den Agenturen wirklich, mehr Geld mit dem Verkauf von Räumen zu verdienen. Wenn man als Reiseveranstalter mit einem so guten Partner zusammenarbeitet, ist das Mapping der wahre Schlüssel für beste Ergebnisse. Vervotech Mappings würde mit dieser Partnerschaft den Prozess des Onboarding noch schneller machen. Außerdem wollen wir, dass die Kunden bei der Rückkehr der Reisen problemlos auf die Zuordnungen zugreifen können."Erfahren Sie hier mehr über HyperGuest (https://www.hyperguest.com/).Erfahren Sie hier mehr über Vervotech Mappings (https://vervotech.com/).Vervotech Medienkontakt:Vervotech Solutions Pvt. Ltd.marketing@vervotech.com(+91) 9923203143https://vervotech.com/Logo https://mma.prnewswire.com/media/1599871/Vervotech_Mappings_Logo.jpgOriginal-Content von: Vervotech Solutions Pvt. Ltd., übermittelt durch news aktuell