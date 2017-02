Hype um den Matratzenmarkt - wie sich traditionelle Handelsketten disruptiven Start-ups stellen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

München (ots) -Obwohl vor einigen Jahren noch als "internet-untauglich"eingeschätzt, schießen immer mehr Matratzen-Start-ups aus dem Boden.Sie mischen mit frischen Ideen und viel Startkapital von Investoren,darunter Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio oder Tobey Maguire dieBranche auf. Erst im Januar hat das Frankfurter Start-Up Emma dieTraditionsmarke Dunlopillo übernommen. Stationäre Matratzenhändlerund Möbelhäuser wehren sich und rüsten digital auf. Die InternetWorld Messe erklärt, warum dieser Markt so stark umkämpft ist und mitwelchen Entwicklungen Konsumenten und Händler zukünftig rechnenmüssen.Für traditionelle Matratzenhändler steht viel auf dem Spiel: Ineinem bereits stagnierenden Markt verschärft der Konkurrenzdruck ausdem Internet die Lage. Immer mehr Start-ups mit innovativenGeschäftsmodellen wollen Matratzen online verkaufen. Sie heißenBett1.de, Bruno, Caspar, Emma, Eve, Muun oder Sleepz - um nur diebekanntesten zu nennen. Und sie alle kämpfen um Anteile in einem rund1,3 Mrd. Euro großen Markt in Deutschland und wollen den etabliertenHändlern ein möglichst großes Stück vom Kuchen wegnehmen. Auch wennder aktuelle Anteil der Online-Verkäufe am Gesamtumsatz nachBranchenschätzung im einstelligen Prozentbereich liegt, dertraditionelle Handel ist alarmiert.Einheitsbrei Matratzen: alle beige, eckig und alles andere alssexyDurchschnittlich legt sich jeder Deutsche alle zehn Jahre eineneue Matratze zu. Dabei gehört der Kauf nicht gerade zu denemotionalsten Erlebnissen, denn es gilt, sich ein Modell aus 100absolut gleich aussehenden Schlafunterlagen auszusuchen. Auch derTransport stellt für viele eine Herausforderung dar. "Eine Matratzezu kaufen, ist eine der schlechtesten Kundenerfahrungen weltweit",erklärt Caspar-CEO Philip Krim. Dies zu ändern haben sich nun dieStart-ups auf die Fahne geschrieben. Sie möchten die Matratze zueinem Lifestyle-Produkt machen und auch das Thema Schlafen mit allseinen gesundheitlichen Aspekten stärker in den Fokus derGesellschaft rücken: "Als Unternehmen kämpfen wir vor allem mit derhierzulande äußerst geringen Wertschätzung für qualitativeSchlafprodukte", erläutert Vincent Brass, Managing Director undCo-Founder des Matratzen Start-ups Muun GmbH. "Auch durch dieaggressive Preis- und Markenpolitik der großen Matratzenhandelskettenund Möbelhändler ist der Preis für viele zum entscheidenden Kriteriumbeim Kauf neuer Schlafprodukte geworden. Das möchten wir ändern."Herstellermarken wollen Händlermarken Paroli bietenAnders als in den meisten anderen großen Konsumgütermärktenverfügen im Matratzenmarkt die Händler wie z.B. Matratzen Concordoder Dänisches Bettenlager über eine höhere Markenbekanntheit, alsdie Marken, die sie verkaufen (Schlaraffia, Dunlopillo...). Mit denStart-ups hat sich diese Situation sukzessive verändert, denn Muun,Emma und Co. sind auf die großen Handelsketten nicht angewiesen undsetzen auf neue Vertriebs- und Marketingkanäle. Dieser Trend hin zustärkeren Herstellermarken dürfte sich in den nächsten fünf Jahrenweiter verschärfen und Konsumenten werden in Zukunft nicht mehr nurzwischen Händlern, sondern auch und (vor allem!) zwischen Markenentscheiden. Die Matratze soll zu einem coolen Produkt gemacht undder Kauf für den Kunden so unkompliziert wie möglich gestaltenwerden. Traditionelle Händler können von dieser Herangehensweise nurlernen.Traditioneller Handel kennt seine HausaufgabenDoch die stationären Händler geben ihre Marktanteile nichtkampflos auf und wissen, dass sie etwas tun müssen, um zukunftsfähigzu sein. Matratzen Concord beispielsweise, mit allein in Deutschland850 Filialen Europas größter Matratzenfachhändler, setzt für dieZukunft auf ein perfektes Zusammenspiel von Online und Offline sowieeinen perfekten Kundenservice mit professionellem Marketing. "DerMatratzenmarkt steht heute dort, wo der Textilmarkt in den 1980erJahren stand", erklärt Marcus Diekmann, Director Digital, eCommerce &Omnichannel bei Matratzen Concord. "Weder Hersteller noch Händlermachen bislang professionelles Marketing. Das ist einer der Gründe,warum ausgerechnet dieser Markt so interessant für Start-ups undderen Investoren ist."Dass im Moment ein Riesenhype um den Matratzenmarkt gemacht wird,davon profitiert auch der traditionelle Handel. Denn wenn selbstHollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio oder Tobey Maguire inMatratzen-Start-ups investieren, verleiht das dem Produkt nicht nureinen gewissen Glamour-Faktor, die zusätzliche Aufmerksamkeit hilftauch dabei, die Wertschätzung für Matratzen und gesundes Schlafen zuverbessern. Matratzen Concord jedenfalls will kräftig investieren unddas Einkaufserlebnis im Laden und im Internet deutlich verbessern."80 Prozent aller Kunden recherchieren heute online, bevor sie eineMatratze kaufen", erklärt Marcus Diekmann. "Durch eine starkeOnline-Präsenz wollen wir diese Kunden zukünftig besser abholen undzur finalen Kaufentscheidung in unsere Läden führen." Denn dieTatsache, dass traditionelle Händler auch Geschäfte haben, in denenKunden mit allen Sinnen die Produkte erleben und testen können, siehter als großen Vorteil. Wer es schafft, die Online- und dieOfflinewelt sinnvoll zu verknüpfen und für den Kunden einen Nutzen zubieten, wird als Sieger aus dem Duell hervorgehen. Experten-Diskussion auf Internet World Messe:
Thema: "Wie sich traditionelle Handelsketten disruptiven Start-ups stellen"
- Vincent Brass, Co-Founder & Managing Director Muun GmbH
- Marcus Diekmann, Director Digital, eCommerce & Omnichannel, Beter Bed Holding, u.a Matratzen Concord GmbH
- Moderation: Alexander Graf, Herausgeber Kassenzone.de
7. März 2017 um 12.55 Uhr
Trend Arena Halle A6, Messe München Das komplette Programm der Trend Arena finden Sie hier:
http://www.internetworld-messe.de/TrendArena Veranstalter der Internet World ist die gleichnamige Fachzeitschrift INTERNET WORLD Business. 2017 findet die 21. Internet World vom 7. bis 8. März auf dem Münchner Messegelände statt.