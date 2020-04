Die Hymne für alle Mamas - ANHÄNGE

Innsbruck (ots) - Ein ganz besonderer Muttertag rückt näher...Unsere Mütter haben es oft nicht leicht - besonders in Zeiten wie diesen. Unsere Mütter sind wahre Superheldinnen, denn sie haben gleich mehrere Berufe & Fähigkeiten: Lehrerin, Haubenköchin, Entertainerin, Profisportlerin oder Therapeutin sind nur einige davon. Quasi 24 Stunden schmeißt Mama den Laden zuhause und hat aber zudem noch ihren eigenen Job im Home Office zu erledigen. Aber sie kümmert sich immer liebevoll um Papa und die Kinder - rund um die Uhr.Darum ist es Zeit DANKE zu sagen! Nicht nur für die momentane schwierige Zeit, sondern weil auch der Muttertag vor der Tür steht. Und dieser Muttertag hat eine ganz besondere Bedeutung dieses Jahr.Und wie geht dieser ganz besondere Dank besser als mit einer richtigen Liebeserklärung: I LOVE MAMA.Entertainer Stockanotti liefert uns hierfür genau den richtigen Song mit emotionalen & echten Lyrics. Denn in diesem Song geht es um Liebe, Respekt und Freude am Leben mit der Familie und ganz besonders mit der Mama - eine Liebeserklärung an die Mama einfach! Und wann wäre dieser Song passender als jetzt, denn jetzt gibt es nur ein Motto:WE ARE FAMILYGanz egal was in der Welt passiert, wir sind ein Team und halten zusammen.Und auch wenn's zurzeit manchmal ganz schön eng wird, auch wenn jeder seine Launen hat, wir finden immer einen Weg und was zu Lachen. Wir teilen alles und wir schenken uns Zeit, Liebe und Geborgenheit.Denn wir sind Familie, das ist alles was zählt, und unsere Liebe ist die größte Kraft der Welt!Dazu gibt's noch ein lässiges Musikvideo mit viel Happiness & Good Vibes.Wer gute Laune will - einfach reinklicken >> (https://www.youtube.com/watch?v=jLgWDxVGaXI)Pressekontakt:Stockanotti Musicmailto:effect@stockanotti.at /mailto:daniel@stock.athttp://www.stockanotti.at0043 664 25 23 687PR - PACKAGE: https://bit.ly/3a9kTAWSONG - STREAMS: https://stockanotti.lnk.to/ILoveMamaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143459/4571514OTS: Daniel Stock GmbHOriginal-Content von: Daniel Stock GmbH, übermittelt durch news aktuell