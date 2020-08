Hygienisch saubere Keramikfliesen ohne Chemie / Das Prinzip Hytect

Schwarzenfeld/Ötzingen (ots) - Keramische Fliesen sind ein echter Allrounder, wenn Wohnräume, Bäder oder Küchen individuell gestaltet werden sollen. Eine große Bandbreite an Dekoren, Formaten und Farben bietet für jeden Einrichtungsstil die passende Lösung. Fliesen der deutschen Marken Agrob Buchtal und Jasba sind darüber hinaus mit der innovativen Hytect-Oberfläche versehen und bieten einen besonderen Zusatznutzen: Sie wirken antibakteriell ohne Chemie, neutralisieren störende Gerüche sowie Luftschadstoffe, sind extrem pflegeleicht und damit die perfekte Hygiene-Fliese.Keramikfliesen, die mehr könnenDie Wirkung von Hytect basiert auf dem Prinzip der Photokatalyse. Hierfür wird Titandioxid in die Glasur der Keramikfliesen dauerhaft als "Katalysator" eingebrannt, der bei Lichteinfall eine Reaktion zwischen Licht, Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit in Gang setzt. Auf diese Weise bildet sich Aktivsauerstoff, der einerseits unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe abbaut, wie zum Beispiel Formaldehyd, Tabak- und Küchendunst oder auch den typischen Geruch in WC-Räumen. Andererseits zersetzt der Aktivsauerstoff ohne chemische Substanzen Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmelpilze, Algen, Moose oder Keime und hemmt deren Wachstum.Die mit der Hytect-Technologie veredelten keramischen Fliesen sind darüber hinaus hydrophil, sprich wasserfreundlich, und dadurch besonders leicht zu reinigen. Anstatt Tropfen zu bilden, verteilt sich das Wasser gleichmäßig als dünner, flächiger Film auf der Fliese. Der Vorteil: Verschmutzungen werden vom Wasserfilm unterspült und lassen sich dann mühelos entfernen.Die photokatalytische Wirkung von Hytect verbraucht sich im Übrigen nicht, sondern wird allein durch Licht immer wieder aufs Neue aktiviert. Die normale Raumbeleuchtung reicht hierzu bereits völlig aus.Innovative und nachhaltige TechnologieHytect wird nicht einfach nur aufgesprüht oder "kalt" aufgebracht, sondern werkseitig bei hoher Temperatur in die Glasur eingebrannt. Durch dieses spezielle Herstellungsverfahren ist Hytect dauerhaft und fest mit der Oberfläche verbunden. Gleichzeitig bleiben die bekannten und beliebten Eigenschaften der Fliese wie zum Beispiel Abrieb- und Widerstandsfähigkeit weiterhin bestehen. Hytect ist so robust, dass neben Wand- auch viele Bodenfliesen mit der innovativen Technologie versehen sind.Hytect reduziert darüber hinaus den Einsatz von Reinigungsmittel deutlich und schont so die Umwelt. Die antibakterielle Wirkung entfaltet sich komplett ohne chemische Substanzen.Über 30 Fliesenkollektionen und 250 DesignsÄsthetik und die Funktionalität der Hytect-Technologie vereinen sich in über 30 Kollektionen und 250 Designs: Von Mosaiken bis zu XXL-Formaten, von puristischen Designs bis zu ornamentalen Mustern, von Wandfliesen bis zu trittsicheren Bodenfliesen. Zusammen mit der fein aufeinander abgestimmten Farb- und Dekorvielfalt entstehen so stilsichere und zugleich wohngesunde Raumkonzepte. Die Komponenten der einzelnen Serien sind darüber hinaus vielfältig kombinierbar und bieten damit hohen individuellen Gestaltungsspielraum.https://hytect.com/de http://www.agrob-buchtal.de https://www.jasba.de/dePressekontakt:Evelyn Grau(Evelyn Grau PR-Services)+49 (0)2304 9769014+49 (0)163 8889307+49 (0)2304 9769015evelyn.grau@grau-pr.de http://www.grau-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146660/4668472OTS: Agrob Buchtal GmbHOriginal-Content von: Agrob Buchtal GmbH, übermittelt durch news aktuell