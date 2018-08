Hygiene-Tipps für einen unbeschwerten Urlaub (FOTO)

Heidenheim (ots) -- Zur Sommerzeit zieht es viele Urlauber in die Ferne, wo sie aufeine Vielzahl von Gesundheitsrisiken stoßen können- Urlauber sollten ihre Reisen gut vorbereiten und aufHygiene-Maßnahmen sowie eine passend befüllte Reiseapotheke achten- Regelmäßiges Desinfizieren mit Sterillium® Protect & Care wirktgegen 99,99 Prozent der KeimeDie Temperaturen steigen und viele Urlauber zieht es jetzt fortvon Zuhause - denn Sommerzeit ist Reisezeit. Doch wer seinen Urlauban einem anderen Ort und nicht im heimischen Garten genießen möchte,der sollte sich gut auf die Reise vorbereiten. Nur ohne ständigeGedanken an mögliche Krankheiten oder Gesundheitsrisiken, lässt sichder Urlaub unbeschwert genießen. Und das funktioniert mit einer gutausgestatteten Reiseapotheke und den richtigen Utensilien fürunterwegs.Risiken am UrlaubsortAn Hygiene und Gesundheitsrisiken denken viele Urlauber zunächstnicht, wenn sie ihre Reise planen. Dennoch sollte man sich vor demAufbruch darüber informieren, welche Risiken einen im Urlaub erwartenkönnten - kann ich das Leitungswasser trinken, besteht ein hohesVerletzungsrisiko, kommt es dort häufig zur Übertragung vonKrankheiten? Eine wichtige Maßnahme gegen viele geläufigeKrankheiten, die durch Hautkontakt übertragen werden, ist häufigesHändewaschen. Sollte keine Waschmöglichkeit in der Nähe sein, hilftauch das richtige Desinfizieren der Hände. "Im Urlaub wollen Menschenentspannen und ihre Freizeit unbeschwert genießen. Mit Sterillium®Protect & Care haben sie ein Desinfektionsmittel, welcheswirkungsvoll Bakterien und Keime bekämpft, sodass sie sich auf Reisensicherer fühlen können und weniger Sorgen über Infektionskrankheitenmachen müssen", sagt Dr. Henning Mallwitz, Hygieneexperte und Leiterder Forschungsabteilung des BODE SCIENCE CENTER, demwissenschaftlichen Kompetenzzentrum für Hygiene undInfektionsprävention von HARTMANN.Besonders unterwegs im Auto, Zug oder Flugzeug ist das handlicheDesinfektionsgel Sterillium® Protect & Care hilfreich, um sichschnell die Hände zu desinfizieren. Erstmals bietet die renommierteDesinfektionsmarke aus dem Krankenhaus ein Desinfektionsgel fürVerbraucher in Apotheken an. Das Gel wirkt nachweislich gegen 99,99Prozent aller Keime und ist dabei mild und pflegend zur Haut ohneeinen klebrigen Film auf den Händen zu hinterlassen. Das Sortimentvon Sterillium® Protect & Care umfasst darüber hinaus weitereProdukte zur Desinfektion von Oberflächen sowie Händereinigung. Sokann man während eines Zwischenstopps an der Raststätte, auf demCampingplatz oder am Urlaubsort mit den Sterillium® Protect & CareDesinfektionstüchern rasch Oberflächen desinfizieren* oder sich mitder Sterillium® Protect & Care Waschlotion die Hände reinigen.Die wichtigsten Hygiene- und Gesundheitshelfer für unterwegsDie Reiseapotheke für unterwegs sollte genauso gut ausgestattetsein wie die Apotheke im eigenen Haushalt und für den NotfallVerbandszeug, Schere und Wunddesinfektionsmittel beinhalten. Außerdemsollten Schmerztabletten und Medikamente, die man regelmäßigeinnimmt, sowie Allergiemedikamente nicht fehlen. Tabletten gegenDurchfall oder Übelkeit sind ebenfalls Teil einer guten Reiseapothekefür den Urlaub. Zum Desinfizieren für unterwegs empfiehlt es sich,das handliche Desinfektionsgel und die Desinfektionstücher vonSterillium® Protect & Care in der Tasche oder dem Handgepäck zuhaben. Natürlich muss je nach Region, in die man verreist, dasMedikamentenspektrum angepasst werden, wie z. B. zusätzlicheReise-Tabletten gegen Übelkeit im Auto oder auf dem Schiff. Hält manregelmäßiges Händedesinfizieren und Reinigen von Oberflächen vor derBenutzung ein, ist man mit einer vollständigen Reiseapotheke gegenHygiene- und Gesundheitsrisiken gewappnet und kann den Urlaubunbeschwert genießen.* Wirkeintritt ab 30 Sekunden; bei Norovirus Einwirkzeit von 5Minuten beachtenBiozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikettund Produktinformationen lesen.Pressekontakt:Jeremy WhittakerHARTMANN GRUPPETel.: +49 7321 36 1380E-Mail: Jeremy.Whittaker@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell