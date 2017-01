Hygiene-Studie: Junge Menschen sorgen sich am meisten über mangelnde Hygiene (FOTO)

Ismaning (ots) -Der Hygienespezialist SCA (Tempo, Zewa, TENA, Tork) untersuchtseit 2008 mit einer internationalen und repräsentativen Studie dieRolle der Hygiene im Alltag der Menschen. Dabei werden unter anderemAlter, Geschlecht und Nationalität berücksichtigt. Die wichtigstendeutschen Ergebnisse des Hygiene Matters Report 2016 für dieAltersklasse 16 bis 25 Jahre im Überblick.Kopfkino: besorgte Jungs und entspannte Alte67 Prozent der Jungen (16 bis 25 Jahre) in Deutschland denken inder Schule ständig oder oft über ihre persönliche Hygiene nach.Mädchen sind hier mit 47 Prozent deutlich entspannter. Auch außerhalbder Schule ist das Thema Sauberkeit bei den 16-25-jährigen sehrpräsent: Jeder zweite Jugendliche (52 Prozent) denkt ständig oderhäufig über sein allgemeines Erscheinungsbild und die persönlicheHygiene nach. Diese Sorge lässt mit zunehmendem Alter kontinuierlichnach und liegt in der Altersgruppe 56 Plus bei nur noch 28 Prozent.Kein Gewöhnungseffekt: Menstruation ist in jedem Alter unangenehm52 Prozent der Frauen in Deutschland fühlen sich während ihrerRegel in sozialen Begegnungen unwohl oder sehr unwohl. Und das wirdauch mit zunehmendem Alter und Lebenserfahrung nicht besser: DasGefühl der Beeinträchtigung bleibt über alle Altersgruppen nahezugleich. Darüber zu reden wird leichter: 14 Prozent der 16- bis25-jähigen empfinden es als noch als unangenehm, das WortMenstruation zu verwenden, und 37 Prozent nutzen alternative Begriffedafür. In der Altersklasse 26 bis 40 Jahre ist der BegriffMenstruation nur noch 5 Prozent der Befragten peinlich.Der Traum-Partner: gut frisiert mit schlechtem Atem?Auf welche Hygienebereiche legen Jugendliche bei ihrem Partnerbesonderen Wert? In der Altersgruppe 16 bis 25 Jahre sind saubere undordentliche Haare für 41 Prozent besonders wichtig. Die Bedeutung derHaare sinkt in den Altersgruppen von 26 bis 55 Jahre auf 21 Prozent.Ein frischer Atem ist dagegen nur für 27 Prozent der Jugendlichen (16bis 25 Jahre) ein Thema. Aber bereits in der nächsten Altersstufe (26bis 40 Jahre) steht der frische Atem des Partners bei 45 Prozent aufder Wunschliste. Absoluter Spitzenreiter ist die Intimhygiene, diefür 64 Prozent der Jugendlichen (16 bis 25 Jahre) wichtig ist.Es wird besser: je älter, desto weniger peinlich sind Kondome undCo.Der Kauf von Kondomen ist für 61 Prozent der Jugendlichen (16 bis25 Jahre) ein unangenehmes Thema. Die Befangenheit nimmt jedoch mitzunehmendem Alter kontinuierlich ab und liegt in der Gruppe 56 Plusnur noch bei 28 Prozent (26 bis 40 Jahre: 50 Prozent, 41 bis 55Jahre: 37 Prozent). Gleiches gilt für den Kauf von Tampons undBinden. Die Befangenheitsquote sinkt von 41 Prozent (16 bis 25 Jahre)langsam aber kontinuierlich auf 21 Prozent (56 Plus).Vermeidung: die Jugend verkneift sich mehrAuf die Frage, welche Aktivitäten die verschiedenen Altersgruppenaus Sorge vor mangelnder Hygiene kürzlich vermieden haben, gibt esein klares Schema: Die Bedenken sind bei den Jüngsten am höchsten undnehmen mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab. Den Gang auf dieöffentliche Toilette haben sich 59 Prozent der 16 bis 25-jährigenerspart, in der Altersgruppe 56 Plus sind es nur noch 35 Prozent. 