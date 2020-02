Hyfusin: Was jetzt?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Hyfusin am 05.02.2020, 08:01 Uhr, mit dem Kurs von 0.05 HKD. Die Aktie der Hyfusin wird dem Segment "Haushaltsprodukte" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hyfusin auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die Hyfusin ist mit einem Kurs von 0.044 HKD inzwischen -12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -37,14 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hyfusin wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Hyfusin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Hyfusin mit einer Rendite von -65,89 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Die "Haushaltsprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,49 Prozent. Auch hier liegt Hyfusin mit 61,4 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.