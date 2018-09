Hydroid zeichnet autorisiertes REMUS Service Center bei Königlich Niederländischer Marine aus

Servicezentrum in den Niederlanden bietet der Marine Unterstützungvor OrtPocasset, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Hydroid, Inc., eineTochtergesellschaft von Kongsberg Maritime und führender Herstellerim Bereich Autonomous Underwater Vehicles (AUVs, unbemannteUnterwasserfahrzeuge), gab heute bekannt, dass das Unternehmen dieAbteilung Sensorik & Waffensysteme, die zur Direktion MaterielSustainment der Königlich Niederländischen Marine gehört, alsautorisiertes REMUS Service Center anerkannt hat. Hydroid überreichteder Direktion am 12. September 2018 eine Ehrentafel, die sowohl dasEngagement für hervorragende Leistungen als auch die technischeKompetenz ihres AUV-Service würdigt.Die Direktion Materiel Sustainment konnte durch Investitionen derKöniglich Niederländischen Marine in Einrichtungen, Sicherheits- undDiagnoseausrüstung und ihr Engagement für die Ausbildung vontechnischem Personal am Stützpunkt Den Helder Support für AUVsintegrieren, wo das Service Center für die Instandhaltung undReparatur von Hydroid REMUS 100 Unterwasserfahrzeugen undZusatzequipment zuständig ist. Diese lokale Kompetenz wird dieBetriebsverfügbarkeit für die Königlich Niederländische Marinedeutlich erhöhen. Das Technikerteam in Den Helder bietet technischenund Feldsupport auf höchstem Niveau und gewährleistet damit weitereerfolgreiche Einsätze."Hydroid freut sich sehr, dass wir mit der Direktion MaterielSustainment ein autorisiertes Service- und Support-Center in derNiederlanden haben", erklärt Maureen Kelly, Customer Service Managerbei Hydroid. "Seit der Auslieferung des ersten REMUS Systems an dieNiederlande im Jahr 2005 hatte sich die Königlich NiederländischeMarine gemeinsam mit Hydroid Europe zum Ziel gesetzt, Unterstützungauf Depot-Level zu leisten, was der Königlich Niederländische Marinemit ihrer Investition in Einrichtungen und Schulungen nun gelungenist. Ich bin nach Inaugenscheinnahme der Instandhaltungskapazitätenvor Ort sicher, dass die Direktion Hydroids Engagement fürProduktexzellenz und operationelle Verfügbarkeit teilt".Weitere Informationen zu Hydroid und seiner REMUS AUV-Produktliniefinden Sie unter www.hydroid.com.Informationen zu Hydroid, Inc.Das in den USA ansässige Hydroid, ein Tochterunternehmen vonKongsberg Maritime, ist der weltweit bewährteste Hersteller vonhochentwickelten AUVs (unbemannte Unterwasserfahrzeuge, AutonomousUnderwater Vehicles). Unsere Meeresrobotersysteme bieten innovativeund zuverlässige Komplettlösungen für Meeresforschung, Verteidigung,Hydrographie und die Offshore- und Energiemärkte. Unsere Produktestehen für die fortschrittlichsten, vielfältigsten undpraxistauglichsten AUVs und AUV-Supportsysteme der Welt.Weiterführende Informationen zu unserer Technologie finden Sie unterwww.hydroid.com.PressekontaktKaitlyn RhueHydroid, Inc.Direct: +1 (508)-296-6162krhue@hydroid.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/750502/Hydroid_SVP_presents_certificate.jpgOriginal-Content von: Hydroid, Inc., übermittelt durch news aktuell